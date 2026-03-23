¡Crisis de sentido político!

El periodismo de análisis político en España, como en casi todo el mundo, depende de las grandes empresas de la política, los partidos políticos. En esto España no es una excepción respecto del resto de Europa, aunque aquí la cosa es un poco más grave, porque el separatismo, el socialismo y el comunismo (la suma de los tres da como resultado el sanchismo) llevan en el poder, se dice pronto, ocho años. El país se desangra por todas partes; empezando por el ámbito moral, valga de ejemplo de esta terrible tragedia nacional la conmutación de penas de los más sanguinarios terroristas de ETA, casi todos están en la calle, o peor, son profesores en las universidades vascongadas: enseñan sobre cómo vivir de lo que matan, España. Esto parece que no causa escándalo en el periodismo político de nuestro país. Pasa desapercibido… Eso sí, el gran problema, según los politólogos de las empresas periodísticas, es la crisis "interna" de VOX. ¡Qué me dicen! ¡Crisis en un partido que no para de crecer en todas las elecciones! ¡Crisis en un partido que ha probado todas las vías parlamentarias para sacar al sanchismo del poder! ¡Crisis en el único partido que, en verdad, ha plantado cara al sanchismo!

Resulta incomprensible la cosa. Sí, una de las soluciones de España es VOX, pero los refinados analistas españoles del salvajismo totalitario sanchista, que pone en la calle a los asesinos de ETA, consideran que el culpable de los males de la patria no es otro que Abascal, dirigente político perseguido por la banda criminal ETA durante toda su vida. Resulta trágico que los de ETA estén en la calle, pero el dirigente y símbolo de VOX, Santiago Abascal, esté sometido a todo tipo de insidias sobre su forma de dirigir el partido, o peor, los antiguos miembros de VOX están empecinados en verter acusaciones dirigidas a su destrucción personal. ¡Por favor, seriedad! Tengan un poco de contención en sus ridículas apreciaciones.

Lo real podrá no gustar a los empresarios de la prensa y de la política, pero está delante de nosotros: VOX es votado por millones de seres humanos. VOX ha creado, eso que es imprescindible para sobrevivir con dignidad en la vida pública política: entusiasmo. El hartazgo de los españoles sólo se puede combatir con ilusión. Sospecho que esta fuerza no es fácil de detener Tiene una fuerte estructura temporal y es horizonte moral de votantes de otros partidos. Genera, sí, entusiasmo en sus observadores. Ha traspasado todos sus límites internos. VOX es ya una fuente prepolítica, un sustrato moral, que lo hace imparable. Por fortuna, toda la política española actual depende de VOX, le guste o no a los de Atenea; y, lo que es más importante, el futuro político de España y, seguramente, de Europa también dependerá de este partido, casi un milagro, como el de Milei, en Argentina, o Trump en los EE.UU. Y es que en política, a veces, se dan los milagros. ¿O acaso no es un milagro que el principal dirigente del PP, Núñez Feijóo, tengan que salir a decir que su partido no está en los entresijos de la crisis interna de de VOX? Por Dios bendito, señores del PP, un poco de recato. ¿Cómo no van a estar ustedes implicados en el asunto si su futuro, o mejor dicho, todo su presente depende de VOX?…

Los análisis sobre una supuesta crisis de VOX son, sin duda alguna, partidarios y arbitrarios. Todos rozan la falsedad. Veamos, pues, con normalidad el cuestionamiento de VOX, porque es un partido en crecimiento permanente. Ahí están los tres últimos procesos electorales. Todos los gobiernos regionales del PP dependen de VOX. Todas las encuestas predicen que el PP sólo llegaría a gobernar España con el apoyo de VOX. Si a todo eso unen que Abascal es un líder cada vez más fuerte en Europa, entonces comprenderán los ataques sincronizados del bipartidismo y todas sus empresas mediáticas. ¿Logrará el establecimiento político del bipartidismo acabar con VOX? ¡Quién sabe! Pero soy de la opinión que llegan demasiado tarde todos sus críticos. No desaparece tan fácilmente una genuina Ilusión. No es lo mismo, señores de Atenea, "ser un iluso" que "estar ilusionado".