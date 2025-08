Mantén a tus amigos cerca, pero…

De manera algo ingenua, se especula en los medios acerca de la permanencia de los apoyos que sostienen a Pedro Sánchez en La Moncloa, de la probabilidad de que se lleguen o no a presentar unos presupuestos para 2026, de su final aprobación y de si habrá más informes de la UCO que puedan tumbar al Gobierno. Nada de esto es, a efectos de la supervivencia de Sánchez, realmente relevante. Ni los socios lo echarán ni hay informe de la UCO capaz de obligarle a dimitir o convocar elecciones. Ni siquiera uno que lo tuviera a él como protagonista. Quienes pueden desembarazarse de él son los socialistas. Y éstos tienen muchas razones para querer prescindir de Sánchez antes de que su corrupción legal, política y moral acabe con el partido. Pero hoy en día el PSOE está en manos de personas que no piensan tanto en el futuro de la organización como en su propio porvenir. Una de ellas es Sánchez, por supuesto. Pero no es la única. Ni la más importante. Otra es Zapatero, que necesita que su partido gobierne por persona de su confianza para seguir con sus negocios. Por eso José Blanco, su valido, ha colocado a su gente en la sala de máquinas, que es la secretaría de Organización. Otro es Salvador Illa, al que sí le preocupa su partido, pero no el PSOE, sino el PSC, el pilar más sólido en el que hoy se apoya Pedro Sánchez. Por ahora.

Y, qué casualidad, éstos son quienes visitarán a Sánchez en La Mareta. Illa además fue a quién el presidente quiso consultar cuando las cosas se pusieron feas con Cerdán. El PSC domina al PSOE desde los tiempos de Zapatero, que es quien dio el pistoletazo de salida al golpe de Estado en Cataluña tras prometer a Maragall respaldar el estatuto inconstitucional con el que todo empezó. No sólo, sino que es el partido con el que, desde la Transición, los Reventós, Serra, Lluch, Maragall, Iceta, Illa y tantos otros trabajan para el nacionalismo catalán con los votos de los García, Fernández, Pérez, y también los de los Rodríguez y los Sánchez que viven y votan en Cataluña, para mayor oprobio de Zapatero y Pérez-Castejón.

Tanto uno como otro, Zapatero e Illa, sostendrán a Sánchez mientras no tengan mejor opción. La falta de escrúpulos de nuestro presidente lo convierte en ideal para que Zapatero pueda seguir vendiendo por ahí el respaldo de España a las peores dictaduras. Como es igualmente el hombre adecuado para que Illa pueda extraer en favor de su región y su partido cuántas ventajas se le antojen. Pero, no basta la disposición a lo peor, que en Sánchez se da por hecha, sino que también es necesario que gane elecciones. De ahí que al presidente le urja mejorar en las encuestas para poder seguir siendo "la mejor opción". Pero, si las cosas siguen como en las últimas semanas, con el PP y Vox creciendo sin parar, no lo será y ambos, Zapatero e Illa, pueden tener la tentación de cambiar de caballo antes de dar la oportunidad a que se sitúe al frente del partido un español que anteponga los intereses de la nación a los de Zapatero y de Illa. Sánchez lo sabe y de ahí que siga el consejo que Michael Corleone recibió de su padre: mantén a tus amigos cerca, pero más cerca aún a tus enemigos.