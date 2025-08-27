Humor catalán, casi todo es odio

Cataluña debe ser el único sitio del mundo donde los humoristas de la tele dan miedo en vez de dar risa. La especialidad de los cómicos catalanes mejor pagados consiste en insultar, ridiculizar, vejar, despreciar y menospreciar a los "ñordos" o "colonos", nombre con el que se refieren a quienes no hablan catalán y no son independentistas. El ñordo es el ciudadano catalán y español en Cataluña. De ahí lo de "colono". Un ciudadano que con su dinero financia las televisiones y radios públicas cuyos humoristas se dedican a reírse de él, señalarlo y amenazarlo. Tal cual.

El elenco de humoristas catalanes es amplio. Ahí está el productor Toni Soler, un tal Peyu que también tiene una productora, y un individuo llamado Jair Domínguez cuyo sentido del humor debería ser considerado una discapacidad. Entre estos genios de mofarse de los charnegos, sus vírgenes, su lengua y sus orígenes repta Toni Albà, otro fenómeno que alcanzó la gloria independentista por llamar "puta" a Inés Arrimadas en lo que constituyó una genuina muestra del humor catalán durante el Procés.

Una broma, ¿verdad? Puta. Cómo no reírse. Una expresidenta del parlamento catalán llamada Núria de Gispert llegó a "invitar" a Arrimadas a marcharse de Cataluña. Más humor. Exactamente humor nazi. Pues este Albà es contra quien se ha querellado el Gobierno de Aragón porque se alegró de la muerte de Javier Lambán y lo soltó en X. Ese es el nivel, el típico caganer que jiña con la puerta abierta y se considera un artista por eso.

Con esta clase de humor se entiende perfectamente por qué tuvo que emigrar Albert Boadella. Desde la muerte de Eugenio no se ha contado un chiste pagado en Cataluña que no fuera una ofensa contra más de la mitad de la población. Sólo se salva el Tricicle. No siempre fue así. Catalán fue Casto Sendra, Cassen. Y la gloriosa Mary Santpere. Lo de ahora es otra cosa. Gente que hace chistes a favor del régimen y se ha enriquecido más de lo imaginable. Buenafuente y Jordi Évole, por ejemplo. Humor catalán. No existe nada así ahora. Casi todo es odio.