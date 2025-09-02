Una pulsera para el ministro Grande (sin guion) Marlaska

Fíjense ustedes como es el mundo de particular. Unos gitanos se lían a tiros por un asunto de cuernos y mueren dos de ellos. Sucedió en Ávila a finales de agosto. La noticia en todos los medios de comunicación fue: "Un enfrentamiento entre dos familias". No se puede "racializar" al delincuente, salvo que sea de Madrid. "Un madrileño investigado por provocar un incendio forestal mientras veraneaba en Extremadura". Lo detuvieron hace unos días. Para más inri resulta que el "madrileño" no es tal. Es un vecino de Mejorada del Campo. La noticia en ABC y El Mundo la firman unos plumillas extremeños. Seguro que andan con tiento para no confundir a un serón con un calabazón. Un sambenito para los madrileños que nos achaquen el mal de otros, en esta ocasión el causado por un mejoreño.

En el Senado se personó el jueves pasado nuestro saleroso ministro del Interior. En Cádiz, de donde es diputado, se pirran por él. Habló de incendios. El PP había registrado tres peticiones de comparecencias y a él le tocó la primera. Acudía obligado y se quejó nada más comenzar su deposición: "No puedo estar de acuerdo con la utilización partidista del Senado… para servir a los intereses de un partido y de su estrategia de acoso y derribo del Gobierno, basada, en muchas ocasiones, en la manipulación y el ruido". Dicho lo cual, pasó a detallar un galimatías de organismos, competencias y fechas. Resumen de un Gobierno que muestra sus costuras cuando se trata de ir todos a una.

Es un bulo que el ministro llegase a la Plaza de la Marina Española pilotando una Zero FX-ZF7.2, la moto eléctrica con la que patrullan por veredas y parajes abruptos los agentes del SEPRONA, siempre atentos a no molestar a la fauna del lugar y a reducir la huella de emisiones. A los guardias, estas motos no les terminan de convencer y sus asociaciones han pedido que se inmovilicen. Le preguntó por este particular el senador Santamaría, del PP. "¿Por qué no les compra todoterrenos, como toda la vida, como parece lógico? ¿Por qué tienen que vigilar áreas superiores a los 2.000 kilómetros cuadrados con ese tipo de motocicletas?" Y Grande le respondió, con ese tonillo entre displicente y soberbio, que ellos (el Gobierno) al menos les compran vehículos, no como otros. Se notaba que le habían fastidiado el final de las vacaciones.

Es sabido que los sindicatos son unos chinchorros y en esta ocasión no podían ser menos. Los de JUCIL calentaron la comparecencia del ministro denunciando lo que consideran una imprudencia temeraria. Que "las plantillas del SEPRONA están desbordadas, envejecidas y que son insuficientes para cubrir dignamente la extensa geografía nacional y la creciente complejidad de los delitos medioambientales". Le piden que responda "por la falta de previsión que está poniendo en riesgo a España y a sus ecosistemas". ¿Y qué contestó el ministro cuando se le interpeló en el Senado? Pues lo mismo que con las motos: manzanas traigo. Eso sí, puso por las nubes la profesionalidad y eficacia de la Guardia Civil. Una afirmación que, dicha por él, suena más falsa que los duros sevillanos.

"Reforzar la estructura de la UME, con la creación de nuevos batallones; incrementar urgentemente las plantillas del SEPRONA, con dotaciones adecuadas y planificación a largo plazo; profesionalizar Protección Civil". Son algunas de las 50 medidas del Partido Popular que presentó Feijóo el pasado 25 de agosto. El ministro del Interior las ninguneó. "Los ciudadanos españoles no necesitan… insultos ni negacionismo; tampoco medidas que se limiten a colocar pulseras telemáticas a los pirómanos, como si eso fuera a arreglar el problema de los incendios en nuestro país". Marlaska tiene un tono de voz que no le acompaña cuando quiere ridiculizar al adversario. "Medidas que se limiten a colocar pulseras"… En el documento presentado por los populares esa es solo una -la 38- de 50.

El PP propone la creación de "un Registro Nacional de Pirómanos para identificar a los condenados por incendios". Un instrumento legal que existe en la muy moderna y democrática California desde 2009. También en el Estado de Illinois y en el de Montana. "No va a resolver todos los casos de incendios provocados. No está diseñado para eso, afirma William Soqui, jefe del departamento de bomberos de Cathedral City, a tiro de piedra de Los Ángeles. Su objetivo es brindar a los investigadores otra herramienta para ayudarles a reducir la lista de sospechosos y a rastrear a las personas condenadas por un delito". Un registro que ya se contempla en la Ley de montes de Galicia -vigente desde junio de 2012-. Desconozco si el "registro de infractores" gallego ha servido para algo. Aunque no es lo mismo que lo haga el Gobierno de Sánchez: en este caso tengo la certeza de que no servirá de nada. Sería un registro plurinacional.

Lo de la pulsera, si ayuda a combatir el problema, vale. Pero parece un golpe de efecto para dar que hablar. Puestos a buscar un titular tendría más sentido comprometerse a incrementar las condenas. En agosto de 2023, el Gobierno italiano aumentó de cuatro a seis años la pena mínima.

El trabajo del político es muy ingrato y si está en la oposición más. Presentas un documento -un Plan Integral- con sus propuestas, trabajado por los responsables del negociado. Con iniciativas interesantes. Pero, desconozco si por sugerencia del gurú de guardia o por iniciativa propia, vas y sueltas lo del registro y la pulserita. Un líder político no tiene que ser ocurrente o bravucón, de esos sobran en España. Mejor serio y responsable. Lo que se dice normal. Pero eso ya va en gustos.