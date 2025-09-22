Salida del infierno sanchista

Esto no es el apocalipsis. Quizá tenga salida. Yo la desconozco. La pregunta recurrente de la gente más sabia de España es: "¿Cómo salir de este infierno en el que Sánchez ha convertido la esfera pública política?" No hay español que no tenga una respuesta a este dramático interrogante. Pero, en el fondo, nadie sabe bien cuáles son los pasos y las mediaciones para liberarnos de las cadenas de Sánchez. ¿La Oposición? Obvio es recurrir a VOX y PP, pero este recurso hoy es tan ingenuo como pedirle al jefe del tinglado político que dimita de su cargo. El PP apenas tiene alternativa para romper sus alianzas con el PSOE en la Unión Europea, y, en España, aún sigue coqueteando con los separatistas del PNV y Junts. Y VOX solo piensa en alcanzar 60 diputados, que no es poco, en unas imaginarias elecciones.

Seamos realistas. Las instituciones políticas básicas de la sociedad están secuestradas por una casta política cuyo único destino es perseverar en la maldad. La primera, sin duda alguna, es actuar y decir como si viviéramos en un régimen político de corte democrático. He ahí el primer engaño para salir de este infierno. Mientras no se reconozca abiertamente que España se parece más a un régimen totalitario que a una democracia, no hallaremos formas de vida en común dignas de seres desarrollados en términos políticos y morales. Ojalá el primer paso, según pronostica cierto sentido común, hacia la normalidad política sea la convocatoria de elecciones generales, porque Junts le retirará el apoyo a Sánchez en el Congreso de los Diputados, y no habría más remedio, según estos optimistas, que convocar elecciones. Pudiera ser. Esa indeterminación sería ya un rasgo de vida democrática. Un respiro de aire fresco. Una ilusión.

Pero lo real está a la vista de todos. La forma totalitaria de gobernar se fortalece día a día. Sánchez podría prescindir hasta del apoyo de los separatistas de Junts. Sería la enésima prueba para demostrarnos que no nos engañaba, quizá sea la única verdad de este personaje, cuando declaró, en 2023, que agotaría la legislatura. Él sabía bien, como cientos de analistas políticos, que llegaba al poder de modo ilegítimo y, por lo tanto, gobernaría también en clave dictatorial. Nada con la Oposición. Nada con las grandes naciones de Occidente, especialmente con la más democrática, EEUU. Y nada con Israel, país vanguardia de la democracia occidental. Ahora su única obsesión es acusar a Israel de "genocidio". Es la conclusión final de quien fue incapaz de denunciar el ataque terrorista de Hamas, el más grave después del Holocausto, contra Israel; fue también el último dirigente político en denunciar y solo de boquilla el ataque de Irán contra Israel. Y es el único mandatario occidental que mantiene la farsa del genocidio de Israel en Gaza.

Quiere el tiránico gobernante de España que todos sus súbditos griten y griten hasta la extenuación física y moral: "Israel, genocida". Pues bien, frente a esta tabla de salvación para seguir en el poder, a los demócratas solo nos queda la repetición de una evidencia: O defendemos Israel o nos hacemos cómplices de Sánchez. Digo Estado de Israel y asocio esta expresión a la palabra libertad. Israel representa todo tipo de libertades en esa zona de Oriente. Es un caso aislado, único y singular para saber cuál es el significado de la palabra libertad. Israel es una isla de ideas rodeado de un inmenso, oscuro y feroz mar lleno de múltiples peligros. Israel es una grandiosa metáfora de la libertad del pensamiento frente a la necesidad. Israel es el resultado de una idea democrática. Si cae Israel, cae la democracia occidental.