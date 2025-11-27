La nueva normalidad

Probablemente el mayor logro de Pedro Sánchez durante sus casi ocho años de gobierno ha sido normalizar todo aquello que hasta su llegada era considerado una escandalosa anomalía. Ha conseguido erosionar, hasta casi hacer desaparecer nuestra capacidad de asombro anestesiando a base de escándalos los límites éticos de gran parte de la sociedad. Como el sobresalto es constante, la ciudadanía, agotada y resignada se acostumbra.

Cada nuevo episodio, que en otro tiempo habría supuesto un terremoto moral, se convierte en una simple vibración del suelo: molesta, sí, pero ya prevista. Y esa previsión es su mayor triunfo. El truco consiste en inundar el espacio público con tanto ruido que la anomalía deja de parecer excepcional. Así, lo que era escandaloso se vuelve paisaje; lo que era inadmisible, rutina. El político que prospera en este clima no necesita justificar sus actos, solo sobrevivirlos. Basta con esperar a que el ciclo informativo pase, a que la atención se disperse y a que el umbral de tolerancia suba un peldaño más.

Es la normal anomalía que se ha instalado en nuestras vidas cuyo rasgo más inquietante es que ya cuesta distinguir cual era la norma original donde se situaban los estándares de nuestra democracia que han cambiado para siempre.

De este modo forma parte de la normalidad meter por primera vez a un partido comunista en el gobierno de España.

Es algo común, colocar como Fiscal General del Estado a su inistra de Justicia.

Forma parte de lo cotidiano colocar a un ex ministro de Justicia y a una trabajadora de Moncloa como magistrados del Supremo.

Está dentro de la normalidad quitar competencias a la Guardia Civil en Navarra

Se considera normal asaltar Televisión Española y convertirla en el boletín oficial del PSOE.

No hay nada raro en permitir que se discriminase a policías nacionales en la vacunación en Cataluña.

Tampoco en confinar a la población española con estados de alarma inconstitucionales.

Lo más natural es cerrar el Congreso de los Diputados durante la mayor crisis sanitaria de nuestra historia.

Constituye una práctica común inventarse comités de expertos que no existían.

Forma parte del curso ordinario de las cosas planificar una desescalada en la pandemia que perjudicaba a unas autonomías en detrimento de otras.

Resulta plenamente acorde con la normalidad acercar a todos los presos de ETA

Es normal permitir que Bildu redactase parte de la ley de Memoria democrática .

. Forma parte del curso ordinario de las cosas cesar a una directora del Centro Nacional de Inteligencia porque lo reclama el independentismo.

Es lógico suprimir el delito de sedición y rebajar el del malversación como moneda de cambio para aprobar unos presupuestos.

Perseguir a la educación concertada y a las universidades privadas calificándolas como chiringuitos a pesar de haber estudiado en ellas es lo típico.

Eliminar el mérito y la exigencia de las aulas permitiendo que se pase de curso con asignaturas pendientes es lo usual.

Entra dentro de lo normal hacer túneles por los que no caben los trenes.

Es lo más lógico subir los impuestos e incrementar la asfixia fiscal cuando España recauda más que nunca.

Bloquear durante años la legislación para los enfermos de ELA y tardar un año entero en hacerles llegar las ayudas es ser solidario con estas personas.

Indultar sólo por afinidad ideológica a Madres secuestradoras condenadas es lo más natural.

Es normal sacar de la cárcel y beneficiar a pederastas, violadores y agresores sexuales como consecuencia de una ley redactada de forma sectaria y negligente.

No tiene nada de raro tratar a los hombres españoles como violadores en potencia criminalizándolos de forma anticipada.

Es natural abandonar al pueblo saharaui beneficiando a Marruecos sin explicar el motivo.

Es lo más común insultar a empresarios españoles y empresas internacionales que aportan miles de puestos de trabajo a nuestro tejido laboral.

Lo más higiénico es poner al frente del CIS a un miembro de la ejecutiva del PSOE e inundarlo de millones para hacer estudios demoscópicos con los que beneficiar al gobierno.

Lo más democrático es legislar para silenciar a medios de comunicación y hostigarlos e insultarlos desde la presidencia del gobierno.

Abominar de la prostitución mientras los casos inundan tu partido y tu familia política ha vivido de ella no es nada extraño.

No reviste carácter excepcional tomarte cinco días para reflexionar fingiendo que abandonas el gobierno porque imputan a tu mujer engañando a los españoles y a tu partido.

Forma parte de la normalidad que la mujer de un presidente del gobierno use su posición privilegiada para hacer negocios privados utilizando a una trabajadora pública pagada por todos los españoles.

Y es lo más común que la mujer del presidente esté imputada por cinco delitos y al borde del banquillo.

Se considera normal enchufar a tu hermano en un cargo de designación pública y más normal aún que lo procesen por haber cometido supuestamente dos delitos.

Es normal tener a un fiscal general del Estado condenado por haber cometido un delito derivado de una operación de estado confeccionada para destruir a una adversaria política.

Es normal proponer una financiación especial para una autonomía y que lo pague el resto

Es natural montar una cloaca para desprestigiar y eliminar a la UCO, a jueces, a fiscales, políticos y medios de comunicación que son quienes investigan la corrupción del PSOE.

No resulta extraño que un asesor ministerial se encargue de cerrar negocios con autonomías para venta de material sanitario de una empresa de su propiedad.

Forma parte de la normalidad pactar el gobierno de España con golpista prófugo de la justicia, hacerlo fuera de España y amnistiarlo para obtener el poder.

Ya forma parte de la normalidad que un Ministro sea cazado en multitud de mentiras tras la publicación de un informe de la UCO y no sólo no dimita sino que exija disculpas al personal.

Forma parte de la normalidad pagar dinero en efectivo con sobres y que no lo reparta nadie del partido sino que lo hagan un asesor del ministerio de transportes y su mujer.

Es normal proponer una reforma integral de la justicia justo en el momento en el que más problemas tienes con ella.

Exigir la dimisión de otros gobiernos cuando no tienen presupuestos pero no dimitir tú cuando no has aprobado ni uno solo en esta legislatura.

Todo esto es normal. Lo que NO es normal es que haya pasado todo esto y que al mismo tiempo no haya pasado nada.