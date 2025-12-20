Trump se ríe de dos muertos y Europa se apiada de un belga

Provechito corneó mortalmente a Iván Fandiño en la plaza francesa de Aire Sur l'Adour. El torero falleció el sábado 17 de junio de 2017, a los 36 años. Unos canallas celebraron su muerte y otro torero, Francisco Rivera Paquirri, se cagó en sus muertos. En los "de la mala gente que se alegra de la muerte de un hombre". Dos años después el titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Valencia absolvía a tres ruines que se habían alegrado del fallecimiento de Adrián, un niño de ocho años, enfermo de cáncer, que quería ser torero.

Hay mucha mala gente. Algunos piensan que Trump lo es. "Anoche (14 de diciembre) ocurrió algo muy triste en Hollywood. Rob Reiner, un director de cine y estrella de comedia atormentado y en dificultades… falleció junto con su esposa… debido a la ira que provocaba en los demás por su enorme, inquebrantable e incurable aflicción por una enfermedad mental incapacitante conocida como SÍNDROME DE DESEQUILIBRIO DE TRUMP". El presidente de los Estados Unidos lo escribió en su red social. Se mofa de la muerte, acuchillados por su hijo, de dos conciudadanos. Nadie se va a cagar en sus muertos, pero no será por ganas.

La edición americana de Vanity Fair publicó el 16 de diciembre la primera parte de una extensa entrevista con Susie Wiles, la jefa de Gabinete de la Casa Blanca. Mujer con mucho poder. De mirada entre desafiante y locuela. Normal en alguien que tiene ese jefe. Los medios han destacado una frase: "Trump tiene una personalidad de alcohólico". Pero olvidan el contexto en el que lo dice la señora Wiles. Su padre le daba a la frasca y ella tuvo que hacer frente a la enfermedad: "El alcoholismo afecta negativamente a las relaciones, y así fue en el caso de mi padre y yo". Cuando se refiere a Trump sabe de lo que habla. "En los alcohólicos de alto rendimiento o los alcohólicos en general, sus personalidades se exageran cuando beben. Y yo soy un poco experta en personalidades fuertes". Habla con conocimiento cuando afirma que Trump "actúa con la idea de que no hay nada que no pueda hacer. Nada, cero, nada". Personalidad de alcohólico, prepotente, rencoroso… y nos quejamos de Sánchez que dicen que sólo es psicopático y narcisista.

Terminó el Consejo Europeo salvando los muebles en lo que se refiere al apoyo financiero a Ucrania y siguiendo el esquema de cómo avanza la UE: 1. Crisis, 2. Caos, 3. Solución subóptima. Lo enumeró Alexander Stubb, presidente de Finlandia. El Consejo "acuerda conceder a Ucrania un préstamo de 90.000 millones de euros para los años 2026-2027… con el respaldo del margen de maniobra presupuestario de la UE". A la Republica Checa, Eslovaquia y Hungría les permiten descolgarse a cambio de que no molesten. "Toda movilización de recursos del presupuesto de la Unión como garantía de dicho préstamo no repercutirá en (sus) obligaciones financieras". Los patriotas putinescos trabajan para que el agresor gane la guerra. Deben añoran los tiempos en los que se morreaban (tres en la boca) con los dirigentes de la URSS.

La UE no roba los fondos del Banco Central Ruso bloqueados en Euroclear desde febrero de 2022. Putin miente e intoxica a quienes se dejan, que son muchos. El plan del canciller alemán, Friedrich Merz, era crear un préstamo de reparación de 140.000 millones de euros respaldado por estos activos sin confiscarlos directamente. Una vez acabada la guerra, si Rusia resarcía a Ucrania de los destrozos causados por su invasión, Kiev devolvería lo recibido. En caso de que Rusia no lo hiciera, los fondos de Euroclear se utilizarían para asegurar el reembolso del préstamo.

Los lideres europeos, después de mucha porfía, han comprendido las razones del primer ministro de Bélgica y se han apiado de él. Era cosa de vida o muerte. El señor belga pedía todo tipo de garantías legales y financieras porque al pobre Bart De Wever, que así se llama el afectado, no le llegaba la camisa al cuello. Sabía que si no lo impedía cualquier día se comía unos gofres de chocolate con una pizca de polonio-210 o se despanzurraba desde un séptimo piso. "Moscú nos ha hecho saber que, en caso de una incautación, Bélgica y yo personalmente sufriremos las consecuencias 'eternamente'. Parece mucho tiempo", le confesó al editor jefe de La Libre Belgique.

Antes que al atribulado Bart, los rusos ya habían advertido (plata o plomo) a la señora Valérie Urbain, directora general de Euroclear. El 15 de noviembre, Le Monde la entrevistaba. "Aunque no puede detallar las amenazas recibidas, lleva un año con un guardaespaldas. Su familia vive bajo vigilancia. Se ha reforzado la seguridad para acceder a la sede de la empresa". Los redactores no daban detalles del origen de las amenazas. Se entendía.

A su llegada al Consejo Europeo, el primer ministro polaco Donald Tusk advirtió: "Ahora tenemos una elección sencilla: o dinero hoy o sangre mañana. Y no me refiero solo a Ucrania. Me refiero a Europa, y esta es nuestra decisión, y solo nuestra". Tras los acuerdos, declaró: "A pesar de la excesiva cautela de algunos líderes, Europa tomó la decisión de financiar a Ucrania. La posibilidad de utilizar activos rusos inmovilizados sigue vigente. ¿Estoy completamente satisfecho? Claro que no. Pero siempre es mejor tener una parte que nada". El señor Tusks sabe de lo que habla. Así avanza Europa, haciendo política. No con soflamas de populistas ni con derrotismos de snobs.

Espíritu de lucha del pueblo ucraniano. El pasado mes de junio, el general de brigada Gennady Shapovalov asumió el mando de las fuerzas terrestres del Ejercito de Ucrania. A la pregunta de un entrevistador: ¿Cree usted que la tan discutida pertenencia a la OTAN motiva a nuestros soldados?, el general contesta: "Son nuestros soldados quienes motivan a la OTAN con sus resultados y éxitos". Defienden su patria con valor y orgullo. No lo entendemos.