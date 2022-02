El Barcelona vuelve a sonreír

En una temporada de desvelos contínuos, de disparates futbolísticos, el Barcelona agradece algo de tregua. La ofrece una victoria como la de este domingo ante un rival de tronío y en un partido en el que, por fin, el equipo de Xavi cuadró el círculo. Un partido en el que salieron las cosas casi a la perfección y tras el que todos los aficionados miran de otro modo la realidad. Este equipo ya está en Champions y, a partir de ahora, todo parece mejorar.

No está todo solucionado y la temporada seguirá siendo irregular. Será un curso de aprobado raspado si se cumplen los objetivos mínimos. Si no, será un desastre y todavía anda haciendo equilibrios el Barcelona. Valdrá oro el agarrar este cuarto puesto como quien tiene un tesoro. Será bueno avanzar en la segunda competición europea, este año la primera por obligación para un Barcelona que se cayó de la élite europea y ahora tienen que andar por casa con cosas menos suculentas pero valiosas también. Si el 18 de mayo, en Sevilla, el equipo es campeón de la Europa League la temporada habrá servido de algo.

Puede ser el punto de inflexión el partido ante el Atlético por varias cosas. Puede que sirvan los fichajes, sin duda lo mejor desde diciembre. Vale Adama que destrozó ayer a un apocado Hermoso. Vale Aubameyang que no tuvo tiempo para demostrar casi nada pero que se llevó la primera ovación de su etapa en el Barcelona. Esa que da la ilusión del aficionado que recuerda a un jugador que ya casi no es pero del que le quedan sus carreras y goles. Vale por supuesto Ferrán Torres, en la posición de nueve falso que le pone su entrenador. Y puede ser que haya encontrado Xavi su esquema ideal.

Puede valer también como punto de inflexión que el Barcelona se acomoda también al otro fútbol. Ese que no quiere su técnico pero que le saldrá en muchas ocasiones si se trata de conservar un resultado para avanzar en la tabla. Cuando se quedó con diez por la expulsión de Alves el Barcelona se arrinconó atrás. Entró Nico para echarse a la banda y salió del campo Pedri. Entró Dest para que saliera Gavi. Ferrán se acomodó en la banda izquierda y Aubameyang jugó sólo en punta. Casi no salió el Barcelona para atacar, no le hacía falta. Era su rival el que tenía que descontar dos goles y no estaba la tarde para eso. Vivió cómodo el equipo y eso también es fútbol.

De lo que puede ser el futuro hablará muy bien que a Dani Alves le aguante el físico. No hay razón para dudar de ello. Lo vimos ayer y el brasileño anotó un gol de categoría llegando desde atrás. Hablará muy bien del equipo que Adama vuelva a hacer lo de ayer pero no sé yo si es más producto de la debilidad de Hermoso (que lo creo) que por calidad del jugador llegado de los Wolves. Habrá que medir a Traore en tardes más exigentes, en noches europeas que, quizá, le hagan subir el nivel.

No tiene el Barcelona un mes de febrero fácil pero ha sacado la primera buena nota. Ganar al Atlético le supone a los de Xavi volver a puestos de Liga de Campeones, algo que no pasaba desde la tercera jornada. A partir de ahora el derbi catalán, la eliminatoria con el Napoles, Mestalla y recibir en casa al Athletic marcarán el futuro próximo de este equipo que atisba una luz al final del túnel pero al que le queda camino todavía.

Cantaban Alex Ubago y Amaia Montero allá por 2002 "Y ahora vuelvo a mirar el mundo a mi favor, vuelvo a ver brillar la luz del sol". Eso pensará Xavi en una semana convulsa donde todo se le ha vuelto en contra. Quizá por sus palabras siempre altivas en lo que respecta a un único modelo de fútbol. Pero él pensará que, con su estilo, ha ganado la primera batalla. Y es cierto. Mira el mundo a su favor.