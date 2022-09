A vueltas con el estilo del Barça

En busca de un debate con cualquier excusa, con cualquier argumento que uno crea válido para llevar la contraria a los demás. Sea en tertulias o sea en la calle. Con esta premisa se ha empezado a montar en Barcelona, ávidos de carne fresca para los diarios, las emisoras de radio y las televisiones, la absurda polémica del estilo de juego del Barça, traicionado para algunos por Xavi que es, paradójicamente, el líder radical de un tipo de juego concreto y que difiere mucho de lo que se vio, sobre todo, en las salidas del equipo, a San Sebastián y a Sevilla.

"Es que Xavi juega más directo, pasando un poco por alto el medio campo", dicen algunos decepcionados con el entrenador egarense. Verdad a medias, las peores en esto del fútbol porque no son exactamente fidedignas. No es que Xavi haya menospreciado el medio como forma de llegar a gol. Es que lo ha tenido que hacer por el juego vertical y rápido de Dembélé y de Rapinha que llegan veloces arriba en una especie de juego directo, a la contra, vilipendiado en la ciudad Condal.

Y a estas alturas me parece que todas estas opiniones son buscar algo a donde agarrarse para poner en duda las tres victorias solventes del Barça en esta liga. Es poner en evidencia que hay que hacer algo a riesgo de aburrirse. Me decía en una ocasión un entrenador de Primera que un buen técnico es aquel que se aclimata al partido que tiene que jugar, que prepara la táctica minuciosamente, fijándose mucho en el rival, en definitiva el que no juega siempre igual. Y algo de razón tiene porque la profesión de entrenador tiene eso de bonito. Una partida de ajedrez constante.

Es cierto que el Barcelona ha optado por no tener tanta posesión, sólo ganada con cierta solvencia el día del Valladolid, y es verdad que Gavi y Pedri tienen su importancia en el equipo pero la sueltan rápido. El Barcelona juega mucho directo, a la contra, a los espacios y eso es una maravilla también porque al fútbol, faltaría más, se juega de muchas formas y ésta, con lo que tiene ahora el equipo, es una forma brutal de hacerlo.

Lo que sucede es que tantos años comprando la teoría del juego ha hecho mucho daño. Porque el Barcelona jugó a eso, a defenderse con el balón, a tocar la pelota hasta cansar al rival, los años de Cruyff, los años de Guardiola. Pero con Rijkaard, Luis Enrique y Valverde, el equipo gestionó mejor los contragolpes, se hizo fuerte con la velocidad y el estilo directo. Sólo hay que ver cómo se le gana a la Juve la final de Berlín con el actual seleccionador en el banquillo

Hay tanta voracidad por no perder la identidad que muchos periodistas en Barcelona han perdido toda credibilidad. No cambian un resultado por variar la forma de juego y eso es inconcebible. Cambian un título por no perder la esencia y no es de recibo. El propio técnico juega de distinta manera en el terreno de juego y en las ruedas de prensa. Pocos partidos, desde que llegó Xavi, se han jugado manoseando la pelota y llegando a gol desde el juego de combinación.

Lo cierto es que el Barcelona hizo un partido impecable en Sevilla. Siendo contundente, con ese repentino hambre que le ha entrado a jugadores como Dembélé. Y con las variantes que le da esta plantilla a Xavi le va a ir bien porque él es el primero que sabe que tiene que ganar, que entrenar al Barcelona es un tren que no pasa toda la vida.

Ahora con diez puntos en la tabla se enfrenta el equipo al Vitoria, al Cádiz, al Inter y al Elche antes de irse al parón de selecciones, el último antes del Mundial. Al Madrid hay que mirarle con respeto y, por el momento, sabe Xavi que le ha ido mejor jugando así que como ante el Rayo, partido en el que el equipo se estancó. Pero debates absurdos seguirán saliendo. Quizá sería conveniente que salieran con el equipo en mala situación. Allá ellos.