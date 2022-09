Manuel Pellegrini y este Betis que anima la Liga

Siempre me ha parecido un buen entrenador Manuel Pellegrini. Un tipo que mejora los equipos, los hace jugar bien, los hace verticales si hace falta sin despreciar nunca la pelota. El mejor Villarreal de la historia lo fue con el chileno, el mejor Málaga, el mejor Betis. Quizá el mejor City y el mejor Madrid no pudieron serlo al ser clubes con más historia, con más poderío. Pero tampoco considero que su paso por los dos clubes fuera un fracaso.

Mejora Pellegrini mejora a todos los jugadores que tiene y eso es un mérito enorme. En aquel Villarreal no hay nadie en la plantilla que pudiera hablarte mal del ingeniero. Quizá el Riquelme de la última época en el Villarreal, periodo en el que las tensiones fueron a más entre técnico y jugador. Hasta tal punto que Román pidió la cabeza del chileno y éste le llevó a la grada durante gran parte de la temporada. Ese Villarreal hizo historia con una semifinal de Champions ante el Arsenal, que pudo ser final si, precisamente, Román Riquelme hubiera anotado el penalti ante Jens Lehman. Ese penalti que nunca pensarías que se iba a fallar, y más cuando era el argentino el encargado de tirarlo. Cosas del fútbol.

En 2013 Pellegrini hizo al Málaga equipo de Champions y, con Isco, Joaquín y Van Nistelrooy como bandera, aquella escuadra jugó de fábula. Llegaron a los cuartos de la Champions y se midieron al Borussia Dortmund de Jürgen Klopp. Empataron a cero en Málaga y en Alemania tenían 1-2 en el descuento. La historia se cuenta con una tragedia en forma de dos goles letales —uno de ellos en fuera de juego— para que los germanos accedieran a las semifinales, donde eliminarían al Real Madrid.

La época en Inglaterra del técnico chileno se cuenta con una Liga meritoria con el City y una semifinal de Champions ante el Madrid bastante igualada (0-0 y 1-0 en contra). Era 2016 y, camino de Milán donde el Madrid se coronaría campeón, aquel City hizo sufrir mucho a los de Zidane. Sólo un gol de Bale en el Bernabéu solventó la eliminatoria.

Luego, un paso por China y otro por el West Ham intrascendentes ambos hasta llegar, en verano de 2020, en la temporada post-pandemia, al Betis. Son dos temporadas completas con clasificación a Europa y en abril del 2022 el gran éxito de la Copa ante el Valencia. Pellegrini se ha ganado el elogio de la masa verdiblanca y es un técnico dispuesto a hacer historia este año. Entre sus planes, clasificar por primera vez en 18 años al equipo para la Liga de Campeones.

Este Betis quiere la pelota, la mima pero cuando tiene que jugar a otra cosa también lo hace. Este domingo, ante el Villarreal (1-0), prefirió esperar agazapado y salir a la contra. Lo hizo, sobre todo, cuando las fuerzas flaqueaban y el equipo visitante era mejor. Hasta eso sabe hacer ahora el conjunto verdiblanco. Reconocer que es inferior pero hacerse fuerte desde la contra.

Ahora sin Fekir, además, es una buena prueba jugar sin depender tanto de la pelota. Con Canales, Guardado y Guido manejando hasta los extremos para que Rodri y Luiz Henrique doten de balones a Borja Iglesias. Es este Betis un equipo versátil, hecho a base de pruebas muy duras que han tenido que pasar en verano. La escasez económica obligó al equipo a apretarse el cinturón. No optar a Bellerín por no poder hacer frente a la ficha, desprenderse de Bartra. Cosas que a Pellegrini, seguro, no le gustaron pero tuvo que lidiar con ellas.

Con estas cosas se presenta el equipo como uno de los animadores del campeonato con doce puntos, habiendo ganado todo como local y sólo perdiendo en el Bernabéu. Es Pellegrini un tipo que ha conectado con la grada del Villamarín, algo complejo de hacer y es por el talante que siempre ha tenido. Darle al jugador toda la libertad para que sea futbolista. Y eso es mucho en los tiempos que corren.