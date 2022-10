'Ragazzi di Odessa, ragazzi di Kiev!'

Hace unos días publiqué en el suplemento Ideas de Libertad Digital un artículo crítico con la frialdad de Vox hacia la causa ucraniana. En el texto —accesible sólo para suscriptores— argumentaba que el partido de Abascal no está dándole la importancia que merece a lo que ocurre en Ucrania.

Vox se ha caracterizado desde su fundación por la claridad de sus posicionamientos y la vehemencia del estilo con que los formula. Cuando ha sido necesario pronunciarse, Abascal y la mayoría de líderes nacionales del partido han sido claros al condenar la invasión rusa. Pero los máximos dirigentes del partido rara vez hablan de Ucrania si no son interpelados.

El tono y el lenguaje que utilizan cuando esto ocurre delata una cierta tibieza, si los comparamos con los que emplea el partido para referirse a otros temas. Los epítetos de "asesino" que adornan todas las menciones de Vox a dictadores como Castro, Maduro o Stalin desaparecen cuando es Putin el objeto de la condena.

Vox también tiene afición al léxico épico para exaltar a los héroes y las gestas en las que cree, entre las que no parece estar la resistencia de Ucrania, de la que el partido habla en un tono impropio, por circunspecto y sosegado.

Podría alegarse en defensa de la posición del partido que, por razones históricas, culturales y geográficas, Ucrania no es un tema de importancia para España. Pero la peor guerra que ha vivido Europa en lo que va de siglo, el cambio de fronteras por la fuerza a manos de un dictador abiertamente hostil a la comunidad democrática occidental a la que, nos guste o no, pertenecemos, no pueden ser despachados como un tema menor que no nos afecta.

Mi malestar con la actitud de los máximos dirigentes de Vox sobre Ucrania se resume muy bien en este tuit que escribí el otro día en respuesta a otro tuit del eurodiputado y vicepresidente del partido Jorge Buxadé:

🇺🇦Mañana se cumplen 8 meses desde que el pueblo ucraniano, espoleado por su juventud, resiste contra la invasión rusa.

Occidente no debe mirar a otro lado y dejarle bajos los carros del dictador imperialista.

¡Avanti Raggazzi di Odesa, avanti ragazzi di Kiev! https://t.co/EV8NFnUOdQ — Marcel Gascón Barberá (@MarcelGascon) October 23, 2022

Hungría está igual de lejos de España que Ucrania y 1956 no es 2022, pero Buxadé nunca escribiría el tuit que yo sugería. A mi juicio sólo puede decir una cosa: que, para la plana mayor de Vox, la justicia importa menos que la coincidencia ideológica.