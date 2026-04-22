Sueida: ¿un Estado druso en Siria?

La idea de que en una parte de la actual Siria pudiera declararse un Estado druso ha tomado protagonismo esta semana en X. Una de las cuentas más destacadas que la han promovido es la de Imtiaz Mahmood, que supera de largo los cuatrocientos mil seguidores y se declara ateo y dedicado a la peligrosa misión de enseñar a los infieles los aspectos del Islam que los musulmanes no quieren que se vean.

A new country is emerging in the Middle East? The Druze, with the support of Israel, now fully control the southern Syrian region of Sweida. Sweida has almost half a million people. Over 85% are Druze and nearly 10% are Christian. It’s BY FAR the safest area for Christians in… pic.twitter.com/ILWgCH7buv — Imtiaz Mahmood (@ImtiazMadmood) April 20, 2026

"¿Está emergiendo un nuevo país en Oriente Medio? Con el apoyo de Israel, los drusos controlan ahora la región del sur de Siria de Sueida. En Sueida viven casi medio millón de personas. Más del 85 % son drusos y casi el 10 % cristianos. Es, de lejos, la zona más segura para los cristianos en Siria. Sweida podría convertirse pronto en el primer país abrumadoramente no musulmán en Oriente Medio, después de Israel".

Imtiaz Mahmood atribuye el texto a Boris Kfir Chainkinski, que no tiene cuenta en X con su nombre pero sí ha publicado este contenido sobre un posible Estado en Sueida en Facebook. En su perfil de la red social de Zuckerberg dice ser o haber sido empleado entre otras instituciones del Tsahal y de la oficina del primer ministro de Israel.

Aprovecho la aparición en el espacio público de la idea de un posible Estado druso en Sueida para hablar de una de las amistades entre pueblos de Oriente Medio más interesantes y menos conocidas en España.

La alianza entre drusos y judíos

A principios de mayo de 2025 esta alianza se manifestó en su máxima expresión y al más alto nivel posible. El Ejército israelí bombardeó entonces una zona de Damasco cercana al palacio presidencial. El primer ministro Netanyahu explicó poco después el motivo: era una advertencia para el régimen sirio del exyihadista Al Jolani, ahora conocido por su nombre real, Ahmed Al Sharaa, de que Israel tomará medidas cada vez que las fuerzas de seguridad bajo el mando de Damasco o sus grupos paramilitares aliados ataquen a la minoría drusa de Siria.

Unos días antes del bombardeo, fuerzas aliadas del régimen suní que tomó el poder en Siria tras derrocar a Asad hostigaron comunidades drusas, provocando la reacción de la comunidad drusa de Israel. Integrantes de esta minoría árabe no musulmana salieron a la calle encendiendo hogueras y cortando carreteras en Israel para exigirle a su Gobierno que tomara medidas para proteger a sus hermanos en Siria.

En una entrevista con Sarah Stern en el canal de YouTube de Emet, el arabista y veterano de la inteligencia militar israelí Mordejai Kedar explicó en aquellos días los orígenes de la alianza entre judíos y drusos.

Según contó Kedar en el vídeo, los drusos dejaron de ser musulmanes para crear su propia religión en el siglo X, lo que les ha valido hasta hoy la hostilidad de sus antiguos hermanos islámicos. Obligados a huir de Egipto, donde vivían entonces, se refugiaron en las montañas de lo que hoy son Líbano, Siria e Israel.

El imperio otomano les dejó durante siglos vivir a su aire y protegidos por la orografía de la animadversión de la mayoría islámica. El imperio francés quiso disolverlos en la marea árabe como parte del nuevo Estado sirio.

"Como son una comunidad pequeña y vulnerable, los drusos siempre se apegan al bando poderoso en cualquier guerra, para sobrevivir", explicó Kedar. "Y si el bando poderoso se convierte en débil cambiarán su lealtad hacia el otro lado, porque no pueden permitirse el lujo de identificarse con los perdedores", agrega.

En el caso de los drusos que quedaron dentro de las fronteras del nuevo Israel, la apuesta por el sionismo sobre el tradicional enemigo musulmán parecía clara desde un primer momento, pero no ha hecho más que reforzarse desde 1948 con cada nueva victoria del Estado judío sobre quienes quieren destruirlo.

Este alineamiento ha propiciado la vibrante alianza que explica que el Tsahal esté dispuesto a atacar a un país vecino para defender a una comunidad no judía sin lazos directos con el Estado. A diferencia de otros grupos minoritarios presentes, los drusos de Israel –donde la libertad de religión ha hecho que algunos integrantes de la comunidad se hayan convertido al cristianismo e incluso regresado al Islam– sirven en el Ejército, y tienen una ratio de alistamiento en unidades de combate que excede a la de los judíos.

Kedar ilustró la naturaleza de esta relación de amistad con dos historias. La primera de ellas tiene como protagonista a Salim Shufi. A finales de la década de 1950, este adolescente druso que veía cada noche territorio israelí desde su pueblo en los altos del Golán controlados entonces por Siria decidió cruzar la frontera y se quedó a vivir en la zona de Galilea. Su historia de audacia y curiosidad llegó a oídos de algún integrante de Sayeret Matkal, la unidad de élite por excelencia del Ejército israelí.

Shufi sabía todos los senderos para entrar y salir de Siria, y tenía el coraje y las aptitudes físicas para unirse a Sayeret Matkal. Una vez en sus filas se convirtió en el sherpa de infinidad de incursiones en las que participaron algunos de los mejores soldados de la historia de Israel, entre los que se cuentan el general Benny Gantz, el primer ministro Bibi Netanyahu y el hermano de éste Yoni, que murió en la operación de rescate de Entebbe.

Shufi se convirtió en la década de 1980 en alcalde de su pueblo, Majdal Shams, que para entonces estaba bajo administración israelí. Sus antiguos compañeros de armas –los mismos que en numerosas ocasiones le esperaron en la noche escondidos en territorio sirio cuando el joven Shufi aprovechaba las incursiones para ir a darles un beso a sus padres– todavía acuden a rendirle homenaje al lugar de su sepultura en el Golán.

La segunda historia que ayuda a entender el compromiso entre judíos y drusos israelíes ocurrió en los días previos a la guerra de los Seis Días. Desde el patio de su casa en el Carmelo, el padre de un druso israelí que compartió unidad con Kedar en el Ejército oyó la conversación que mantenían en la calle dos hombres árabes. Seguros del triunfo en la guerra de los Ejércitos árabes, estos vecinos hablaban de cómo se repartirían las casas de los drusos del pueblo después de haberlo limpiado de judíos y de drusos.

"Ve y sirve en el Ejército porque si no tomarán nuestras casas", le dijo su hijo el hombre que oyó esta conversación. "Luchando con vuestro Ejército estoy protegiendo mi casa", le dijo el hijo a Kedar para explicar la motivación extraordinaria con que servía a Israel.

Es habitual ver en las manifestaciones callejeras de los drusos de Sweida banderas blancas con dos rayas azules horizontales y una estrella de David del mismo color entre ellas. Las rayas de las banderas de Israel que se ven en Sweida son más estrechas que las de la bandera oficial del Estado judío, y la estrella de David más pequeña. Las banderas de Israel no son un producto fácil de encontrar en la hostil Siria, por lo que quienes quieren ondearlas en sus manifestaciones han de hacerlas ellos mismos a mano. Es un buen indicador para juzgar su espontaneidad y sinceridad.

Permítame el lector antes de terminar otra referencia a una bandera, en este caso la drusa, que consiste en cinco bandas horizontales de color verde, rojo, amarillo, azul y blanco. En los comentarios al tuit de Imtiaz Mahmood el usuario Shai Machnes dijo sobre el potencial Estado druso: "Igual la bandera de aspecto gay confunde a los tontos útiles de la izquierda y lo apoyan". Sería sin duda una novedad extraordinaria ver a la izquierda apoyar una causa opuesta a la de los islamistas.