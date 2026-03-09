Modi en Israel e Israel en Somalilandia

Las explicaciones más sencillas son a menudo las mejores. Según cuenta el diplomático retirado israelí Elie Yerushalmi, el jefe del Estado Mayor del Ejército indio desplegó durante una charla que dio hace años en Israel un gran mapa del territorio que va desde India en el este a Israel en el Mediterráneo oriental, en el extremo oeste de aquel mapa.

"¿Ven a Israel a un lado y a India en el otro? Todo lo que está en el medio son enemigos comunes", dijo el militar a Yerushalmi y el resto de la audiencia sobre las dictaduras islámicas que han combatido durante décadas a Israel y a India.

Aunque hoy matizada por las alianzas coyunturales que algunos países árabes han hecho con Israel y con Occidente, la idea ilustrada con el mapa por el general indio sigue siendo válida tanto para India y para Israel como para el resto del mundo democrático.