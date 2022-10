Kylian, aprende de Antonio, mi nuevo hermano

Esto no va de si el madridismo debe o no perdonar a Kylian Mbappé. El debate está mal enfocado. En todo este asunto hay que tener una cosa clara y es que la voluntad del pueblo es irrelevante para quien tomará la decisión final. A Florentino Pérez le da exactamente igual lo que piensen sus aficionados. Y hace bien, muy bien. Si les hubiera hecho caso, no hubiera vendido a Mesut Özil, Raphaël Varane o Cristiano Ronaldo y Sergio Ramos hubiera renovado su contrato. Florentino Pérez tiene que pensar en la estabilidad del Real Madrid y Kylian Mbappé desprende dudas al respecto. Muchas.

La dichosa tortuguita cada día se parece más al famoso Caballo de Troya. Es un futbolista extraordinario. No hay ni una mínima duda al respecto, quizá es el mejor del mundo, pero es que esto tampoco va sobre la calidad de Mbappé. Si fuera así, Florentino Pérez le fichaba en enero e incluso por algo más de dinero del que ofreció el pasado verano. El presidente del Real Madrid no actúa por los sentimientos de su afición, ni tampoco por los suyos. No se mueve por orgullo o despecho, sino por una estrategia económica y deportiva que no ha variado tanto en los últimos tres meses como para no hacerse con el futbolista que ha intentado fichar los últimos tres años. Esto va de Kylian Mbappé, de la persona y no del futbolista. "Este Mbappé no es mi Mbappé, le han confundido", explicó Florentino Pérez en una entrevista en 'El Chiringuito'. Y es en eso en lo que hay que centrar el debate, en cómo es el nuevo Mbappé, una persona que puede reventar al Real Madrid desde dentro, como el Caballo de Troya.

¿Qué sabemos de Kylian Mbappé como persona? Es alguien que ha sido corrompido por el dinero de Qatar, tanto que se niega a posar con la selección francesa si la marca publicitaria en cuestión no le paga un extra a él. Sabemos que es alguien que pretende mandar más de lo que ya hacía Leo Messi en el F.C Barcelona. Es futbolista, pero también es director deportivo y entrenador. Exige fichajes y exige jugar en la posición que él quiere y si no es así, es capaz de mostrar su enfado en público como ha hecho hace unos días en las redes sociales. Y también sabemos que Kylian Mbappé es una persona voluble, a quien le cuesta vivir con las decisiones que le cuesta tomar. El posible fichaje de Mbappé va de esto, de las posibles consecuencias, en todos los sentidos, que puede provocar su llegada al Real Madrid. Ya hemos visto lo que es el PSG o lo que fue y es el F.C Barcelona por darle demasiada autoridad a futbolistas, por muy buenos que sean.

El Real Madrid no solo ficha futbolistas, ficha personas. Carlo Ancelotti ha repetido en varias ocasiones que, en toda su extensa carrera, este vestuario es el más fácil de dirigir. Uno de los últimos en incorporarse es Antonio Rüdiger, Antonio desde este martes. Antonio es campeón de la Champions League, algo que por cierto no ha logrado todavía Mbappé, e internacional por su país, Alemania. Es un futbolista que podría haber sido titular en todos los clubes de Europa y ha asumido, sin dar ningún problema, que es uno más del grupo, que tiene que apoyar y no quejarse y cuando le toca entrar, dejarse la vida en el campo. Y este martes fue así, literal. Antonio, un hermano ya para el madridismo, se jugó la vida en un choque de relativa importancia ante el Shakhtar Donetsk.

El Real Madrid es Antonio, es Nacho, de quien habría que hablar mucho más, es Modric y Benzema. Da igual que hayas ganado Champions League o seas un Balón de Oro, algo que tampoco ha logrado Mbappé. Da igual lo bueno y guapo que seas, el Real Madrid hay que entenderlo y respetarlo. Mbappé lo tenía todo a su favor, para tomar una decisión relativamente sencilla. Iba a ir al mejor club del mundo, a ser el mejor pagado de su historia, a ser la estrella absoluta, a estrenar el nuevo estadio donde le esperaba una afición que ya le adoraba. Ahora dicen que está arrepentido. Normal. También sería razonable que Florentino Pérez pase de este Mbappé, al que "han confundido".