España dividida por el tiempo: lluvias intensas en el norte, calor de verano en el sur

Este jueves 21 de agosto llega con contrastes meteorológicos en España. Una DANA mantendrá inestabilidad en el tercio norte peninsular y Baleares, donde se esperan tormentas localmente fuertes, mientras que en la mitad sur predominará el sol y el calor, especialmente en Andalucía.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado avisos amarillos en Cantabria, País Vasco, Navarra y Cataluña durante la madrugada, que se irán retirando a lo largo de la mañana. En Baleares, el aviso ha sido naranja entre la medianoche y las 8:00 horas, con probabilidad de lluvias intensas y tormentas muy fuertes.

21/08 05:24 Avisos activos hoy en España por lluvias y tormentas. Nivel máximo de aviso: naranja.

En el Cantábrico oriental y Navarra las precipitaciones podrían ser persistentes durante la mañana, aunque tenderán a remitir.

Cielos cambiantes según la zona

En la mitad norte y el este peninsular predominarán los cielos nubosos, con probabilidad de chubascos y tormentas, especialmente en zonas de montaña. Por el contrario, la mitad sur vivirá una jornada estable y soleada, con algunas nubes dispersas en el litoral mediterráneo. En Canarias, el tiempo será en general estable, aunque se espera calima en altura y nubosidad en el norte de las islas más montañosas.

Las máximas descenderán en el sureste pero subirán en el tercio oeste y en parte del litoral mediterráneo. Andalucía será la única comunidad donde se superarán los 35 ºC, con ambiente plenamente veraniego.

Las mínimas no bajarán de los 20 ºC en el litoral mediterráneo y el Guadalquivir, prolongando así las noches tropicales en estas zonas.

El día estará marcado por vientos moderados en varios puntos: alisios en Canarias, componente oeste en el Cantábrico, cierzo en el Ebro y tramontana en el Ampurdán, con rachas puntualmente fuertes.