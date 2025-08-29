Tiempo cambiante: tormentas el viernes, calor el sábado y descenso de temperaturas el domingo

El fin de semana, al igual que el resto de la semana, se prevé inestable y con lluvias intermitentes en ciertos puntos del país. De hecho, se prevén para este viernes chubascos y tormentas que podrán ser fuertes o muy fuertes en Baleares y en el este de Cataluña, acompañadas de granizo en algunos casos. En el Cantábrico se esperan rachas de viento del oeste que podrían alcanzar intensidad muy fuerte. Por ello, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene avisos activos en Asturias, Baleares, Cantabria, Galicia y País Vasco, con riesgo por viento y tormentas.

Concretamente, las precipitaciones se iniciarán en Galicia y se desplazarán hacia el Cantábrico, aunque de forma más irregular. Más tarde se reactivarán en los Pirineos y en el nordeste de Cataluña. Por su parte, en Baleares se mantendrá la inestabilidad a lo largo del día, mientras que en el litoral catalán los chubascos más intensos se concentrarán durante las primeras horas. En el resto de la Península predominará un tiempo más estable, con nubes en la mitad norte y abundante nubosidad alta en la mitad sur, que tenderá a disiparse a medida que avance la jornada.

Este último fin de semana de agosto, las temperaturas experimentarán contrastes. Las máximas descenderán en Baleares y en tramos del litoral sureste, mientras que aumentarán en buena parte del interior peninsular. Como siempre, en zonas del Mediterráneo sur y del valle del Guadalquivir podrán superarse los 35 grados. Por su parte, las mínimas subirán en el extremo noroeste, pero descenderán en el resto del territorio y en Baleares, sin bajar de los 20 grados en la franja mediterránea. En Canarias no se esperan cambios térmicos relevantes, de hecho, en Las Palmas de Gran Canaria tendrán temperaturas entre los 22 y los 25 grados mientras que en Santacruz de Tenerife estarán con mínimas de 22 y máximas de 29.

Predicción resto de semana:

Hoy: ⛈️chubascos tormentosos fuertes o muy fuertes en el noreste peninsular, Levante y Baleares; pueden venir con granizo y rachas de viento muy fuertes.

Viernes a domingo: sin lluvias significativas, salvo el domingo en el extremo norte peninsular.

🧵 pic.twitter.com/pgVobOAXvU — AEMET (@AEMET_Esp) August 28, 2025

Fin de semana: estabilidad y calor con un cambio el domingo

El sábado se mantendrá la estabilidad generalizada, sin lluvias significativas y con temperaturas en ascenso, alcanzando valores propios de finales de agosto. Predominarán los cielos despejados en gran parte del país.

El domingo se esperan cambios en el extremo norte peninsular, donde podrá llover de forma débil. En el resto continuará el ambiente seco, aunque en el oeste peninsular se notará un descenso de las temperaturas, mientras que en otras zonas se mantendrán en niveles normales para la época.