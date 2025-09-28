Un temporal de lluvias torrenciales pone en alerta a España y amenaza a Valencia con 250 litros

El inicio del otoño llega acompañado de un frente de lluvias que afectará a gran parte de España, con especial incidencia en la Comunidad Valenciana, donde la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha advertido de precipitaciones que podrían alcanzar entre 200 y 250 milímetros en solo dos días.

Según el aviso de la AEMET, las lluvias comenzarán a extenderse en Galicia, desde donde se desplazarán hacia el oeste y el centro peninsulares durante el domingo. Estas precipitaciones podrían ser chubascos fuertes con granizo en puntos del nordeste, anticipando el empeoramiento previsto para la primera semana completa del otoño.

⚠️⛈️ AVISO ESPECIAL | Lluvias muy fuertes y persistentes. ➡️Los tercios este y sur peninsulares serán las zonas más afectadas. ➡️Los chubascos pueden dar lugar a inundaciones repentinas en zonas bajas, arroyos y ramblas. ¡Situación peligrosa! + info 👉https://t.co/48Lsr8R9TN pic.twitter.com/4XoFQudO1E — AEMET (@AEMET_Esp) September 27, 2025

El organismo meteorológico indica que los tercios este y sur peninsulares serán las zonas más afectadas por el temporal, aunque las lluvias se dejarán sentir en gran parte del país.

La situación más adversa se espera entre el lunes 29 y el martes 30 de septiembre, cuando se prevén chubascos fuertes y persistentes en amplias áreas del sureste y este peninsular. Durante estas jornadas se concentrará el mayor riesgo, especialmente en zonas costeras.

Relacionado El otoño comienza con un desplome de las temperaturas

La AEMET subraya que en estas fechas será necesario extremar las precauciones, ya que el volumen de lluvia acumulada en pocas horas puede generar complicaciones en la red viaria y afectar a la actividad cotidiana en diversas comunidades.

Comunidad Valenciana en nivel máximo de alerta

El aviso más severo se centra en la Comunidad Valenciana, donde las precipitaciones podrían alcanzar intensidad torrencial. En algunos puntos, los modelos prevén acumulados de hasta 250 milímetros.

La AEMET advierte de que estas lluvias intensas podrían provocar inundaciones repentinas en zonas bajas, arroyos y ramblas, un fenómeno especialmente peligroso en áreas urbanas y costeras. Por este motivo, el organismo califica la situación de "peligrosa" y recomienda a la población seguir de cerca las actualizaciones de los avisos oficiales.