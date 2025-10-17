El tiempo empeora este fin de semana: llega un frente atlántico con lluvias y viento

El tiempo traerá cambios progresivos durante el fin de semana en España, con un inicio marcado por las lluvias en el este peninsular y en las islas, un sábado de tregua en buena parte del país, y un domingo en el que un frente atlántico ganará protagonismo, dejando lluvias en la mitad noroeste. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene avisos amarillos este viernes en seis comunidades por precipitaciones intensas, y también por nieblas densas en Galicia.

Viernes 17 de octubre: seis comunidades en aviso por lluvias

Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña y Comunidad Valenciana han activado avisos amarillos por lluvias. Además, Galicia estará bajo aviso por nieblas densas, especialmente en el interior de Lugo.

Durante la mañana, se espera nubosidad baja abundante en el Mediterráneo, Cantábrico, norte de Galicia y valles del Ebro, con posibilidad de chubascos en el litoral catalán. Por la tarde, aumentará la nubosidad de evolución en Baleares, montañas del centro y sur, así como en el este peninsular, con tormentas que podrán ser localmente fuertes, especialmente en interiores del este peninsular, Mallorca y Canarias occidentales.

Predicción para el resto de la semana: ➡️En las Canarias occidentales lluvias que algunas podrían ser de fuerte intensidad. ➡️Hoy y mañana, en el interior sur peninsular y Baleares, chubascos que podrían ser de fuerte intensidad y acompañados de tormenta. (1/2) pic.twitter.com/8zpXaHgN6r — AEMET (@AEMET_Esp) October 16, 2025

Las Islas Canarias recibirán un frente con lluvias persistentes en las islas de mayor relieve. Las precipitaciones también podrían alcanzar las orientales, aunque de forma más débil.

En cuanto a temperaturas, las máximas apenas variarán, mientras que las mínimas bajarán en buena parte del sur, Galicia y Pirineos. Posibilidad de heladas débiles en zonas altas del Pirineo. Vientos de levante en el Estrecho, moderados en el Cantábrico y flojos en el interior peninsular.

Sábado 18 de octubre: día de transición con lluvias débiles en Galicia

La jornada del sábado se presenta como un día de transición, con predominio de cielos poco nubosos en casi todo el país a primera hora. Sin embargo, al final del día, la llegada de un frente desde el Atlántico cubrirá los cielos en el noroeste peninsular, con probables precipitaciones en Galicia y zonas limítrofes.

Durante la mañana se espera nubosidad en áreas del Mediterráneo y el Ebro, con chubascos en litorales del este peninsular, especialmente en Cataluña, donde podrían ser localmente intensos. También se esperan nubes de evolución en montañas del centro, sur y este, y posibilidad de tormentas en el interior del este y Baleares.

Las máximas subirán en el Cantábrico y alto Ebro, y bajarán en el interior de Galicia y la cordillera Cantábrica. Las mínimas bajarán en el sureste, alto Ebro y Melilla.

En Canarias, predominarán los cielos poco nubosos en Lanzarote y Fuerteventura, mientras que el resto de islas tendrán cielos cubiertos con lluvias.

Domingo 19 de octubre: el frente atlántico toma el relevo

El domingo será el día más inestable del fin de semana. El paso de un frente atlántico dejará cielos muy nubosos o cubiertos en gran parte de la Península y precipitaciones en la mitad noroeste, especialmente fuertes en Galicia y Asturias, sobre todo en sus litorales atlánticos, donde podrán ser persistentes y tormentosas.

En el este peninsular y Baleares predominarán nubes medias y altas, con chubascos en zonas de Cataluña. En el sureste, Melilla y el Ebro, también habrá nubosidad baja matinal. En Canarias, lluvias débiles en las islas más montañosas, con tendencia a claros por la tarde.

Las temperaturas máximas descenderán notablemente en el noroeste, mientras que subirán en el Ebro, litoral cantábrico y algunas zonas del este. Las mínimas subirán en gran parte de la península, sobre todo en la mitad norte.

El viento también cobrará protagonismo, con rachas fuertes en el norte de Galicia, alto Ebro y Pirineos. Se esperan vientos del sur en muchas zonas, rolando a oeste tras el paso del frente en Galicia.