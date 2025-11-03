España, entre la estabilidad general, las alertas por lluvia y las fuertes rachas de viento

La jornada de este lunes estará marcada por la estabilidad en la mayor parte de la Península, aunque con fenómenos significativos en zonas concretas. Por ejemplo, se esperan rachas muy fuertes de cierzo en el bajo Ebro a primeras horas, mientras que el viento del sur ganará intensidad en los litorales gallegos al final del día. Además, las temperaturas experimentarán un ascenso localmente notable en la Cantábrica occidental, y continuarán siendo significativamente altas en Canarias. No obstante, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activos avisos en Cataluña por lluvias y fenómenos costeros durante la mañana.

En general, el tiempo será estable, con cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del territorio. La humedad del Mediterráneo dejará intervalos nubosos en las regiones del nordeste y sureste peninsulares, así como en Baleares, donde podrían registrarse chubascos ocasionales. Las lluvias serán más probables en Cataluña, aunque no se descartan en el sur de la Comunidad Valenciana, Murcia o Almería. En el Cantábrico oriental se prevé nubosidad baja matinal y posibilidad de alguna lluvia débil. Por la tarde, el acercamiento de un frente atlántico cubrirá progresivamente los cielos en Galicia, con precipitaciones que podrían extenderse al oeste de la comunidad a últimas horas.

Por su parte, las nieblas matinales serán protagonistas en zonas del Cantábrico, el norte de Cataluña y, especialmente, en Galicia y la meseta Norte, donde podrían ser densas y persistentes. Estas nieblas darán paso a una jornada con variaciones térmicas marcadas según las regiones.

El viento soplará de poniente y rolará a levante moderado en el Estrecho y Alborán. En el Mediterráneo predominará la componente norte, con intervalos fuertes o muy fuertes en Ampurdán, Menorca y el bajo Ebro, tendiendo a girar a componente este y sur flojo al final del día. En Galicia, el viento del sur será moderado, con rachas muy fuertes en los litorales al final de la jornada. En el resto del país predominarán vientos flojos de componentes este y sur, con intervalos moderados en el Cantábrico.

Tendencia para noviembre-diciembre-enero 🌡50-70 % de probabilidad de que el trimestre sea más cálido de lo normal. 10-20 % de que sea más frío. [1/2] pic.twitter.com/jR5yNaeJdG — AEMET (@AEMET_Esp) November 2, 2025

Canarias y las temperaturas

Las temperaturas máximas descenderán en el Mediterráneo y en las islas Canarias orientales, mientras que aumentarán en el resto del país, con ascensos más acusados en áreas de montaña del centro y norte, llegando a ser localmente notables en la vertiente cantábrica occidental. Por su parte, las mínimas descenderán en la Península y Baleares, aunque subirán ligeramente en las islas Canarias montañosas. No obstante, aún se prevén heladas débiles en zonas de montaña del norte peninsular.

En Canarias continuarán las temperaturas significativamente altas, dentro de un panorama de estabilidad atmosférica. En Las Palmas de Gran Canaria se esperan valores que oscilarán entre los 23 y los 30 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife los termómetros alcanzarán máximas de hasta 32 grados, con mínimas próximas a los 22.