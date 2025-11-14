España, en el centro de un desplome polar: "Va a pasarnos justo por encima"

España encara un cambio de escenario meteorológico notable. Mientras la borrasca Claudia continúa afectando al país con lluvias intensas, viento fuerte y un descenso progresivo de las temperaturas, los modelos anuncian ya una situación muy distinta para la próxima semana: la península quedará en el centro de una irrupción de aire polar que podría adelantar de forma brusca el ambiente invernal.

Claudia agota sus últimas horas

Claudia ha marcado el pulso del tiempo en la segunda mitad de la semana, enviando frentes sucesivos hacia el norte y el oeste peninsular. Galicia, Castilla y León, Extremadura, el oeste andaluz y buena parte del Sistema Central han registrado precipitaciones abundantes y continuadas. También ha dejado chubascos intensos en Canarias, donde tenderán a remitir. El viento del suroeste continúa soplando con fuerza en zonas montañosas y en el litoral cantábrico, mientras que en la mitad oriental peninsular el temporal ha tenido menos incidencia, con cielos más abiertos y relativa estabilidad.

Este viernes y el fin de semana seguirán dominados por cielos nubosos, precipitaciones casi generalizadas —más intensas en el norte y oeste— y tormentas locales. No se descartan copos de nieve en los Pirineos y Sierra Nevada. El sábado se esperan lluvias en gran parte del país, con nevadas en los sistemas montañosos del norte y bancos de niebla matinales en el interior sur. El domingo, el centro de la borrasca se situará al noroeste de Galicia, donde se prevén chubascos fuertes y persistentes, mientras que en el sureste y Baleares las lluvias serán de menor intensidad.

Es el paso final de un sistema que, aun sin ser especialmente frío, sí ha dejado una sucesión de frentes que han castigado con insistencia a la mitad occidental. En la mitad oriental peninsular, en cambio, la influencia de Claudia ha sido mucho más limitada, con cielos menos cargados y menor acumulación de precipitaciones.

El desplome polar ya tiene fecha

La atención se centra ahora en lo que ocurrirá a partir del martes. Desde Navarmeteo advertían que "la pregunta clave es qué va a pasar a partir del martes", una incógnita que empieza a despejarse. Tanto el modelo europeo como el americano coinciden en un mismo patrón: una vaguada polar muy profunda se descolgará desde el norte de Europa y alcanzará de lleno a España. Lo relevante, como señalaba esta fuente, es que "va a pasarnos justo por encima".

El cambio se presentará en dos etapas bien diferenciadas. Primero, la entrada de aire frío y húmedo del Atlántico Norte traerá nuevas lluvias, un descenso térmico claro y el retorno de la nieve. Después, el pasillo abierto entre un anticiclón situado al oeste y una borrasca en el Golfo de Génova permitirá la llegada de un segundo pulso de aire polar continental, más seco y aún más frío. Según los modelos, se producirá un desplome térmico considerable, con temperaturas en altura hasta 10 grados por debajo de la media.

El enfriamiento comenzará por el Cantábrico y, de cumplirse lo previsto, para el viernes alcanzará al conjunto de la península, quedando solo Canarias al margen. Tras el paso de Claudia —un sistema activo pero relativamente templado—, este episodio marcará un giro drástico hacia un ambiente plenamente invernal.