La AEMET activa los avisos: tormentas y viento fuerte en Baleares, Cataluña y Melilla

La jornada de este martes estará marcada por una combinación de estabilidad generalizada en la mayor parte de la Península y episodios de inestabilidad localizados, especialmente en Baleares y Melilla. Según la previsión, en estas áreas se esperan chubascos acompañados de tormenta que podrían alcanzar intensidad localmente fuerte. También existe la posibilidad de que estas precipitaciones puntualmente activas afecten de forma ocasional al Estrecho, los litorales de Cataluña y algunas zonas del sureste peninsular. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en Baleares, Cataluña y Melilla hay activos avisos por lluvias y rachas de viento.

Además, en el noreste, los vientos serán protagonistas y se prevén intervalos fuertes de tramontana en el Ampurdán y el norte de Baleares, donde no se descarta alguna racha muy fuerte. Una situación similar se espera en el bajo Ebro, donde el cierzo podría soplar con intensidad notable. Este régimen de vientos se suma al descenso acusado de las temperaturas mínimas previsto en regiones del centro norte y nordeste peninsular, así como al descenso de las máximas en Navarra y zonas próximas.

En la mayor parte del territorio peninsular predominarán los cielos poco nubosos o despejados en la mitad sur y en el nordeste, mientras que en el resto del país la nubosidad baja matinal irá disipándose con el avance del día. No obstante, en el extremo norte persistirá un ambiente más gris. De hecho, la entrada de un flujo húmedo del norte mantendrá los cielos nubosos y dejará posibilidades de precipitaciones débiles y ocasionales en el Cantábrico y el norte de Galicia. Además, las primeras horas del día vendrán acompañadas de bancos de niebla en áreas montañosas de la mitad norte, en zonas elevadas de Andalucía, así como en puntos de la meseta Sur y Galicia, donde podrían ser especialmente densos.

Por su parte, los vientos predominantes serán de componente norte, con intensidad moderada en ambos archipiélagos, el valle del Ebro, litorales gallegos y zonas de la fachada oriental peninsular. En el Estrecho y Alborán soplará poniente, mientras que en el Cantábrico comenzará el día un flujo del este moderado.

17/11 10:42 AVISOS MAÑANA | España: costeros y lluvias. Nivel máximo de aviso: naranja.

AEMET (@AEMET_Esp) November 17, 2025

Canarias y las temperaturas

En cuanto a las temperaturas, las máximas descenderán de forma general en la mitad norte, la fachada oriental, Melilla y Baleares; estos descensos podrán ser localmente notables en Navarra y áreas cercanas. Por su parte, en el cuadrante suroeste se espera un ligero ascenso y pocos cambios en el resto del país. En su caso, las mínimas bajarán de manera generalizada salvo en Canarias, con heladas débiles en montañas del norte y sureste peninsular y en la meseta Norte, y moderadas en la Ibérica y el Pirineo.

En el archipiélago canario se esperan cielos nubosos o con intervalos nubosos, junto a posibles precipitaciones ocasionales en los nortes e interiores de las islas montañosas, menos probables en las demás zonas. Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios, con valores que en Las Palmas de Gran Canaria oscilarán entre 19 y 24 grados, y en Santa Cruz de Tenerife entre 20 y 24.