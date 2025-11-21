La AEMET activa más alertas por nieve, viento y olas en media España en el peor día del frente ártico

La llegada de una masa de aire ártica marcará el fin de semana en buena parte del país, con un viernes dominado por cielos cubiertos, un notable descenso de las temperaturas y precipitaciones intensas en varias zonas del norte peninsular y Baleares. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), se activan avisos de nivel amarillo y naranja en Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Navarra, País Vasco y La Rioja por nieve, mientras que Cataluña mantiene avisos por viento y fenómenos costeros. Por su parte, en Baleares, los avisos combinan lluvia, viento, fenómenos costeros y tormentas, y en la Comunidad Valenciana se extienden a lluvia, viento y mala mar. En Murcia se mantienen avisos por viento.

Las previsiones apuntan a acumulaciones significativas de nieve en áreas de montaña del Cantábrico, los Pirineos, el alto Ebro y comarcas próximas, con cotas que descienden a 500-700 metros en amplias zonas. Por su parte, en Baleares, las lluvias serán persistentes, localmente fuertes y acompañadas de tormenta y granizo menudo en la primera mitad del día. También en el nordeste de La Palma se esperan precipitaciones intensas y persistentes, especialmente en zonas de medianías, con probables acumulaciones destacadas.

El ambiente invernal se acentuará con heladas generalizadas en el interior peninsular, moderadas en las montañas del norte y del este, y localmente fuertes en los Pirineos. Además, el viento soplará de componente norte con rachas muy fuertes en Baleares, el bajo Ebro, los sistemas montañosos de la mitad norte y áreas expuestas del litoral mediterráneo.

Viernes y sábado: rachas de viento muy fuertes en el nordeste peninsular y Baleares, con temporal marítimo en el Mediterráneo. Domingo: lluvia en Galicia y el zona litoral cantábrica. Ambiente invernal; en el interior peninsular heladas generalizadas. El domingo las 🌡️suben. pic.twitter.com/dmfvIlOXrL — AEMET (@AEMET_Esp) November 20, 2025

Cambios el sábado y el domingo

El sábado llegará con un cambio progresivo de masa de aire: la entrada de un flujo más templado aumentará la nubosidad en la vertiente atlántica y Baleares a primeras horas. Según la AEMET, se mantienen los avisos en Aragón por nieve; en Baleares por viento; en Cataluña por nieve, viento y fenómenos costeros, y en la Comunidad Valenciana por viento y mala mar. Aun así, las precipitaciones se concentrarán en la mitad norte, persistentes en el interior del Cantábrico y en el noroeste de Galicia durante la segunda mitad del día. La nieve seguirá presente en zonas altas del norte, especialmente en el Pirineo occidental.

Por su parte, hay que destacar que las temperaturas máximas subirán en el nordeste, incluso de forma notable en áreas de montaña, mientras que las mínimas seguirán en descenso en amplias zonas del interior. Además, se esperan heladas moderadas en entornos de montaña del norte y del este, y localmente fuertes en los Pirineos. El viento rolará a componentes oeste y noroeste, aún con rachas muy fuertes en Pirineos, Baleares, el bajo Ebro y puntos expuestos del litoral mediterráneo.

El domingo estará marcado por una intensa circulación atlántica vinculada a una borrasca situada al norte de la Península y un anticiclón al suroeste. El resultado será un aumento de la nubosidad en prácticamente todo el país y precipitaciones en el extremo norte, persistentes en el Cantábrico oriental, el Pirineo occidental y Galicia. En el litoral atlántico gallego no se descartan episodios fuertes. La nieve quedará restringida a zonas altas de montaña de la mitad norte, con mayores acumulaciones en Pirineos centrales. Las temperaturas subirán de forma generalizada, salvo ligeros descensos de las mínimas en el Guadalquivir y el litoral mediterráneo. El viento será del oeste y suroeste, con intervalos fuertes en el Cantábrico y rachas muy fuertes en zonas altas del tercio oriental, Ibérica y noroeste de Galicia.