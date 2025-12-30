Lluvias en el norte y el Estrecho en una jornada marcada por las nieblas persistentes

La jornada de este martes 30 de diciembre estará marcada por un claro dominio anticiclónico en la Península, aunque con una presencia destacada de nubosidad baja en amplias zonas del país. Las vertientes Atlántica y Cantábrica, así como numerosas áreas bajas del interior, amanecerán con brumas y nieblas que, en general, tenderán a disiparse conforme avance el día. No obstante, en algunas zonas estas nieblas serán más persistentes y condicionarán de forma notable el tiempo durante buena parte de la jornada. En este contexto, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activos avisos meteorológicos en Castilla y León, Cataluña, Extremadura y Galicia por nieblas y fenómenos costeros.

Al igual que ayer lunes, las nieblas podrán ser densas y continuas en el interior de Galicia, en las depresiones del nordeste peninsular, en la meseta norte y en los valles de la meseta sur. En la meseta norte, además, existe la posibilidad de que sean engelantes, lo que puede favorecer la formación de placas de hielo en superficies expuestas. Este fenómeno contribuirá también a que las temperaturas máximas se mantengan más contenidas en estas áreas.

Por su parte, en el extremo norte peninsular se espera un aumento progresivo de la nubosidad desde la madrugada, avanzando de este a oeste. Este incremento de nubes vendrá acompañado de precipitaciones en el Cantábrico. También se prevén cielos nubosos con lluvias en el entorno del Estrecho, mientras que en el resto del territorio peninsular el tiempo será más estable, aunque condicionado por la nubosidad baja y las nieblas matinales.

Baleares seguirá bajo la influencia de la inestabilidad residual de días anteriores. Se esperan intervalos nubosos con chubascos ocasionales y dispersos, que de forma poco probable podrían ser localmente fuertes durante la madrugada y venir acompañados de tormentas. El viento soplará en general flojo, aunque en el Ampurdán se esperan intervalos de tramontana con rachas fuertes y muy fuertes.

Las temperaturas máximas descenderán en el Cantábrico y en zonas del norte donde las nieblas sean más persistentes, mientras que aumentarán en la mitad sur de la fachada oriental. En el resto apenas se esperan cambios. Por su parte, las mínimas bajarán en parte de la meseta sur y del tercio este peninsular. Además, hay que tener en cuenta que se registrarán heladas débiles en amplias zonas del interior de la mitad norte, nordeste de la meseta sur y sierras del sureste, pudiendo ser moderadas en áreas montañosas y localmente fuertes en los Pirineos.

En Canarias predominará el tiempo estable, con cielos poco nubosos en general. No obstante, en el interior de las islas montañosas se esperan algunos intervalos nubosos. En cuanto a las temperaturas, en el archipiélago canario, se mantendrán suaves, con valores previstos de entre 17 y 21 grados en Las Palmas de Gran Canaria y entre 16 y 20 grados en Santa Cruz de Tenerife.