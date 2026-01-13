Vuelven las lluvias: un frente barre la mitad oeste y deja nieve por encima de 1500 metros

La situación meteorológica de este martes 13 de enero viene marcada por el paso de frentes que afectan principalmente a la mitad oeste peninsular. Por ello, se espera un predominio de cielos nubosos o cubiertos, con precipitaciones que podrán ser fuertes y/o persistentes en el oeste de Galicia, zonas occidentales del Sistema Central y de la Cordillera Cantábrica, así como en Huelva y Cádiz. En estas dos últimas provincias existe probabilidad de que las lluvias alcancen intensidades fuertes, acompañadas de tormenta y posible granizo ocasional. En el Cantábrico, las precipitaciones tenderán a ser más débiles y ocasionales. Mientras que en áreas montañosas de la vertiente atlántica norte, las precipitaciones podrán presentarse en forma de nieve por encima de los 1500 a 1700 metros.

Según el estado de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), se activan avisos amarillos en Andalucía, Principado de Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Comunidad Foral de Navarra y País Vasco, principalmente por lluvias, viento y fenómenos costeros, destacando Galicia por la combinación de precipitaciones y mala mar.

Por otro lado, en la mitad este peninsular y en Baleares predominará la nubosidad alta, con intervalos de nubosidad baja durante la mañana en el medio y bajo Ebro y en puntos del Mediterráneo. También se prevén probables nieblas matinales en depresiones del nordeste peninsular, además de bancos de niebla en montañas de la mitad oeste. En Canarias, al inicio del día se observarán cielos poco nubosos, aunque la llegada de la cola de un frente tenderá a aumentar la nubosidad, dejando precipitaciones en el norte de las islas montañosas y de forma más destacada en Lanzarote y Fuerteventura, donde es probable que sean fuertes. Al comienzo, se espera además la presencia de calima ligera.

Predicción semanal: Lunes: lluvias intensas y persistentes en las provincias occidentales de Galicia acompañadas de rachas muy fuertes de viento. Martes: lluvias en la mitad oeste peninsular y Canarias oriental con acumulaciones significativas. Cota de nieve 1400-1600 m (1/3) pic.twitter.com/xoK0ycMSiw — AEMET (@AEMET_Esp) January 12, 2026

Canarias y las temperaturas

En cuanto a las temperaturas, las máximas aumentarán en Baleares, el Ampurdán, el valle del Guadalquivir, el este de la meseta Sur, el Ebro y las depresiones del nordeste peninsular. Por el contrario, descenderán en Extremadura, Castilla y León y Canarias, manteniéndose con pocos cambios en el resto del país. Por su parte, las mínimas bajarán en el Cantábrico y el noroeste peninsular, mientras que en la mayor parte del territorio se registrarán ascensos, más acusados en el suroeste peninsular y llegando a ser notables en el bajo Guadalquivir. Además, se esperan heladas débiles en entornos de montaña y en puntos del este de ambas mesetas.

En el archipiélago canario, además del descenso general de las temperaturas máximas indicado, el viento será flojo del oeste, rolando a norte moderado con intervalos fuertes. En cuanto a valores concretos, en Las Palmas de Gran Canaria se esperan temperaturas comprendidas entre los 16 y los 22 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife oscilarán entre los 15 y los 21 grados.