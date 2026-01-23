Golpe de invierno con aire polar: desplome de la cota de nieve y viento huracanado

La situación meteorológica de este viernes 23 de enero estará claramente condicionada por el paso de frentes asociados a la borrasca Ingrid y por un marcado temporal atlántico. Se esperan acumulaciones significativas de nieve tanto en áreas montañosas como en zonas bajas de Galicia y de la meseta norte, sin que se puedan descartar episodios de nieve en puntos de la meseta sur. Este escenario estará acompañado por rachas muy fuertes de viento de componente oeste, afectando de forma destacada a Galicia, las montañas del norte, el Estrecho, el mar de Alborán, Baleares y amplias zonas del tercio este peninsular. Además, se contemplan precipitaciones localmente fuertes en el área del Estrecho.

Los mayores acumulados se concentrarán en Galicia y el entorno del Estrecho, donde podrán ser fuertes y persistentes, con posibilidad de tormentas y granizo pequeño en Galicia y Andalucía occidental. Tras el paso del frente, una masa de aire polar provocará un descenso acusado de la cota de nieve, pudiendo bajar incluso por debajo de los 500 metros en Galicia, lo que favorecerá nevadas en amplias zonas interiores.

De hecho, el estado de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) refleja una situación de riesgo meteorológico extendida. Predominan los avisos amarillos en buena parte del territorio, asociados principalmente a nieve, viento y fenómenos costeros. En comunidades como Galicia, la situación es más adversa, con avisos de nivel rojo, vinculados al fuerte viento y a la situación marítima, mientras que en otras regiones del norte y del interior se activan avisos naranjas por nieve o viento. Por su parte, comunidades como Asturias, Cantabria, Castilla y León, Navarra, País Vasco y La Rioja presentan avisos relacionados con nevadas y viento, mientras que en Andalucía, Baleares, Comunidad Valenciana y zonas del tercio oriental destacan los avisos por viento y fenómenos costeros.

En cuanto a las temperaturas, estas descenderán en la mayor parte de la Península, especialmente en el cuadrante noroeste, con mínimas más bajas al final del día. Se esperan heladas débiles a moderadas en la meseta norte y en zonas de montaña, pudiendo ser fuertes en el Pirineo. El viento soplará moderado de oeste y suroeste, con rachas muy fuertes en litorales, zonas del interior del tercio oriental y áreas montañosas, mientras que en Canarias predominará el viento del norte con intervalos fuertes.

⚠️ AVISO ESPECIAL | Nevadas en cotas bajas y temporal marítimo. ➡️ Nevará a partir de 300-400 metros en Galicia y Castilla y León. Consulta estado de las carreteras. ➡️Fuerte oleaje en Galicia y el Cantábrico: peligroso acercarse a la costa. + info 👉 https://t.co/48Lsr8QC4f pic.twitter.com/14jsBpyKhJ — AEMET (@AEMET_Esp) January 22, 2026

El sábado continuará la influencia de una masa de aire marítima de origen polar, con cielos nubosos y precipitaciones en gran parte del territorio. Persistirán las nevadas a cotas bajas, afectando a amplias zonas de la mitad norte, meseta sur y sistemas montañosos, con rachas muy fuertes en el Estrecho, Alborán, Mediterráneo sur y tercio este.

De hecho, el estado de avisos de AEMET muestra una situación de riesgo meteorológico extendida, con predominio de avisos amarillos por nieve, viento, bajas temperaturas y fenómenos costeros en gran parte del territorio. Destacan los avisos por nevadas en comunidades del interior y del norte como Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid, La Rioja, Aragón, Cataluña y Extremadura, mientras que los avisos por viento y mala mar afectan a Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, Ceuta y Melilla. Además, en algunas franjas horarias aparecen avisos naranjas, especialmente en Galicia, asociados a la persistencia del temporal.

Durante el domingo, el estado de la situación meteorológica estará todavía influido por una masa de aire húmeda de origen polar, aunque con una tendencia gradual a la remisión. Predominarán los cielos nubosos o cubiertos, con precipitaciones que afectarán a gran parte del territorio, siendo más intensas y persistentes en los litorales atlánticos y en el área del Estrecho, así como en el extremo nordeste a últimas horas del día. Los mayores acumulados se esperan en el Estrecho, el Cantábrico y el Pirineo oriental. La cota de nieve irá en ascenso, pasando de valores bajos a situarse por encima de los 800 a 1000 metros en el tercio oriental y entre 800 y 1200 metros en el resto, manteniéndose las nevadas principalmente en zonas de montaña del Pirineo y la Cordillera Cantábrica, sin descartar episodios puntuales en áreas más bajas de la meseta norte y el alto Ebro. Las temperaturas máximas tenderán a subir, especialmente en las mesetas, mientras que las mínimas subirán en la mitad occidental, con heladas restringidas a zonas de montaña y puntos del interior. El viento soplará moderado de componente oeste, con rachas fuertes en litorales y Baleares, y un alisio moderado en Canarias, donde se espera un tiempo más estable con cielos poco nubosos.