Fin de semana de temporal: Oriana trae tormentas, desplome térmico y nieve a 400 metros

El viernes 13 de febrero estará marcado por la persistencia de la circulación atlántica, con el paso de la borrasca Oriana hacia el Mediterráneo y la entrada de una masa de aire polar húmeda. Los frentes asociados recorrerán la Península, dejando cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones generalizadas tanto en la Península como en Baleares. Los mayores acumulados se esperan en Galicia, el Cantábrico, las sierras del centro peninsular, el Estrecho y las sierras de Andalucía, especialmente en sus vertientes occidentales, donde podrán ser fuertes y persistentes, sin descartar tormentas en Andalucía.

Según los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), se prevén rachas muy fuertes en la mayor parte del territorio, siendo menos probables en zonas bajas de interior de la mitad septentrional. También se esperan precipitaciones fuertes con acumulados significativos en el oeste de Galicia, sierras del sureste, oeste del Sistema Central y sierras del sur de Andalucía. Se darán nevadas con acumulados significativos en montañas del noroeste, situándose la cota de nieve en torno a 1300/1500 metros, bajando a 1100/1400 m en el tercio sur, a 700/1000 m en el noroeste y a 900/1200 m en el resto.

Además, habrá bancos de niebla matinales en zonas de montaña de la vertiente atlántica y brumas frontales en amplias áreas. Las temperaturas descenderán de forma generalizada, con máximas localmente notables a la baja en el Ebro y la fachada oriental, y mínimas al final del día. Se prevén heladas débiles en montañas de la mitad norte y sureste, moderadas en el Pirineo. El viento soplará de oeste y suroeste, tendiendo a noroeste, moderado en interiores y fuerte en litorales, sureste y Baleares. En Canarias habrá alisios con intervalos fuertes y rachas muy fuertes.

Sábado: precipitaciones en el norte peninsular, con nevadas en cotas bajas que seguirán acumulando espesores importantes hasta el mediodía. Rachas de viento muy fuertes en el norte, este peninsular y Baleares. Domingo: predominio de sol, sin precipitaciones significativas.

En cuanto al sábado 14, comenzará un cambio en la situación sinóptica, con la retirada de la intensa circulación atlántica y el avance de las altas presiones desde el sudoeste, aunque la borrasca Oriana aún favorecerá vientos muy intensos. De acuerdo con los avisos de la AEMET, se esperan rachas muy fuertes en la mitad oriental peninsular, en montañas de la mitad occidental, en Baleares y en Canarias, sin descartar rachas huracanadas en Pirineos, el Ampurdán y el Bajo Ebro. También se prevén nevadas con acumulados significativos en las montañas de la mitad norte y del sureste, en el alto Ebro y en el noroeste de la meseta norte.

Predominará la abundante nubosidad al inicio, con tendencia a despejar al final del día en la mitad sur y en Baleares. Se esperan precipitaciones en amplias zonas de la mitad norte, en Baleares y en las sierras del sureste, tendiendo a remitir salvo en Pirineos y el Cantábrico oriental, donde serán más persistentes. La cota de nieve descenderá hasta 600/900 metros en la Península e incluso hasta 400/600 metros en el nordeste al final del día. Se formarán bancos de niebla matinales en zonas de montaña, más persistentes en el extremo norte.

Además, las temperaturas máximas aumentarán en el nordeste, permanecerán sin cambios en el tercio occidental y descenderán en el resto, más acusadamente en el Alto Ebro. Las mínimas bajarán de forma generalizada y se registrarán al final del día. Se esperan heladas débiles en el este de las mesetas y en montañas de la mitad norte y del sureste peninsular, moderadas en el Pirineo. El viento del noroeste será fuerte en litorales y en el este peninsular, con las rachas más intensas en las zonas bajo aviso. En Canarias continuará el alisio con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes.

Por su parte, el domingo se consolidarán las altas presiones, restringiendo las precipitaciones a Galicia y al extremo norte peninsular. Habrá cielos cubiertos en el tercio norte e intervalos de nubes altas en el resto. Las lluvias serán más persistentes en el oeste de Galicia y en Pirineos, donde la cota de nieve ascenderá rápidamente hasta 1600/1800 metros. Las temperaturas máximas subirán de forma generalizada en la Península, salvo en los litorales del nordeste y en las islas, donde no se esperan cambios, con ascensos notables en el Alto Ebro y el sureste. Las mínimas aumentarán en el noroeste y descenderán ligeramente en el resto. Se mantendrán heladas débiles en el este de las mesetas y en montañas de la mitad norte y del sureste, moderadas en el Pirineo y en cumbres de otras montañas. El viento del noroeste tenderá a rolar a oeste y a amainar, aunque todavía podrá dejar rachas muy fuertes en interiores del tercio oriental, Ampurdán, Baleares, Pirineos y localmente en el noroeste. En Canarias continuará el tiempo estable, con intervalos nubosos y posibilidad de lloviznas en los nortes de las islas montañosas.