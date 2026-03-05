Lluvias fuertes, nieve y bajón de temperaturas: así afectará la borrasca Regina

La jornada de este jueves 5 de marzo tendrá nuevamente una situación de inestabilidad en la Península y Baleares, con predominio de cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones que, en una primera fase, serán más dispersas en Baleares, el este peninsular, la meseta Sur y Andalucía. Con el avance de la jornada, estas lluvias tenderán a intensificarse y a extenderse a la mayor parte del territorio, siendo poco probables únicamente en el entorno de Alborán. Además, hay que tener en cuenta que se esperan precipitaciones fuertes con acumulados significativos en la Comunidad Valenciana, Cataluña y Asturias, pudiendo darse también en regiones aledañas. Asimismo, en Baleares serán probables chubascos intensos acompañados de tormenta, que también podrían afectar a puntos del este peninsular.

En cuanto al estado de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), predominan los avisos de nivel amarillo en varias comunidades autónomas por distintos fenómenos. Andalucía presenta aviso amarillo por fenómenos costeros. El Principado de Asturias cuenta con aviso amarillo por lluvias y también por fenómenos costeros. Baleares mantiene aviso amarillo por lluvias y por fenómenos costeros. Llama la atención que Castilla y León tiene aviso amarillo por nevadas. Por su parte, Cataluña está bajo aviso amarillo por fenómenos costeros y por lluvias. Galicia presenta aviso amarillo por fenómenos costeros y la Comunidad Valenciana cuenta con aviso amarillo por lluvias.

En las zonas de montaña se prevén nevadas en cotas inicialmente situadas entre los 1800 y 2000 metros, con una bajada progresiva hasta los 1300 o 1500 metros en el noroeste. Esta evolución refleja la entrada de aire más frío en altura, favoreciendo el descenso térmico y la aparición de nieve en sistemas montañosos. Además, podrán formarse bancos de niebla en interiores del tercio oriental peninsular, en regiones de Andalucía, en Galicia y en entornos de montaña. También se observará calima en la Península, Baleares y el este de Canarias, con tendencia a remitir a lo largo del día.

En cuanto al viento, soplará moderado con intervalos de fuerte, predominando las componentes norte y nordeste en la fachada oriental peninsular y en Canarias, y el poniente en el Estrecho y Alborán. En el resto del territorio dominarán las componentes este y sur, con mayor intensidad en Baleares y en los litorales, y más flojo en el interior. A lo largo del día tenderá a rolar a norte en la mitad norte de la vertiente atlántica y a oeste en otras zonas, con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes en los litorales de Galicia.

⚠️ NOTA INFORMATIVA | Precipitaciones y tormentas intensas en el este y sur peninsular por la borrasca Regina. ➡️ Es difícil precisar dónde se producirán las lluvias y tormentas más adversas. Mantente informado de los avisos en vigor. + info 👉https://t.co/0qneNvQx4A pic.twitter.com/MUz513NTYq — AEMET (@AEMET_Esp) March 3, 2026

Canarias y las temperaturas

Las temperaturas experimentarán un descenso generalizado en buena parte del país, especialmente en las máximas, que bajarán en la mayoría de la Península y en Baleares, con una caída notable en Galicia. Este retroceso térmico estará asociado a la situación de inestabilidad y a la entrada de aire más frío en altura, lo que favorecerá un ambiente más fresco para la época en amplias zonas. En contraste, se prevén ascensos de las máximas en el sur de Andalucía. En cuanto a las mínimas, predominarán los descensos en Baleares, en la mitad sur y en el extremo noroeste peninsular, mientras que tenderán a subir en el resto de la mitad norte y en Canarias. Además, se esperan heladas débiles en cumbres del extremo norte y del sureste peninsular, especialmente en áreas de mayor altitud.

En Las Palmas de Gran Canaria se esperan valores comprendidos entre 16 y 19 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife oscilarán entre 15 y 21 grados. Estas cifras reflejan la estabilidad térmica del archipiélago frente a la evolución más variable de la Península y Baleares, manteniéndose temperaturas suaves dentro del contexto general de descenso térmico en buena parte del país.