El tiempo se divide: fuerte viento en el sur, sol en la Península y DANA en Canarias

Este martes 17 de marzo se espera una jornada marcada por rachas muy fuertes de viento de levante, que podrán superar los 70 km/h en Cádiz, el Estrecho y en las sierras cercanas. Este episodio de viento intenso se enmarca dentro de una situación atmosférica estable en gran parte del territorio, donde las altas presiones serán las protagonistas. Esta estabilidad favorecerá cielos despejados en la mayor parte de la Península y Baleares, aunque no se descartan algunos intervalos de nubosidad baja durante las primeras horas del día en zonas como Galicia, el Cantábrico, el alto Ebro, el entorno del Estrecho y algunos puntos del Mediterráneo. Además, en el suroeste peninsular se prevé la llegada de nubes medias y altas, sin que ello altere significativamente la estabilidad general.

En cuanto al estado de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), varias comunidades presentan nivel amarillo por distintos fenómenos. Andalucía destaca por avisos asociados al viento de levante, especialmente en zonas de Cádiz y el Estrecho, donde se esperan las rachas más intensas. En el norte peninsular, comunidades como Asturias, Cantabria, Galicia y el País Vasco también se encuentran bajo aviso amarillo, en este caso principalmente por fenómenos costeros y condiciones marítimas adversas.

En contraste con la Península, en Canarias la situación será algo más variable debido al acercamiento de una depresión aislada en niveles altos (DANA). Esto dará lugar a cielos nubosos o con intervalos nubosos, especialmente en las islas montañosas, donde podrán registrarse chubascos ocasionales. No se descarta la aparición de alguna tormenta ni de precipitaciones localmente intensas en las islas más occidentales. En las cumbres de estas islas, estas precipitaciones podrían presentarse en forma de nieve. Por su parte, en las islas más orientales predominarán los cielos poco nubosos. También es probable la presencia de polvo en suspensión en Canarias, fenómeno que podría extenderse al final del día hacia el suroeste peninsular. Este elemento puede reducir la visibilidad y afectar a la calidad del aire en las zonas donde se manifieste.

Por su parte, hoy el viento soplará moderado del norte en el Ampurdán y en el este de Baleares, aunque tenderá a amainar y a girar hacia el este. En Canarias, el viento será en general flojo del norte, rolando a oeste moderado, con posibilidad de alguna racha muy fuerte en zonas expuestas. En el resto del país predominarán los vientos flojos de componentes este y sur, con mayor intensidad en el mar de Alborán y en Andalucía occidental, donde podrán alcanzarse intervalos de fuerte e incluso rachas muy fuertes en Cádiz y el Estrecho, así como en áreas montañosas próximas.

Predicción semanal: Hoy, predominio de sol. En Canarias, a partir de mañana y el resto de semana, tiempo muy adverso con chubascos que podrían ser de fuerte intensidad y acompañados de tormenta; también se esperan rachas de viento muy fuertes y temporal marítimo. (1/3) pic.twitter.com/0hpI5EFrI5 — AEMET (@AEMET_Esp) March 16, 2026

Las temperaturas y Canarias

En cuanto a las temperaturas, se prevé un ascenso generalizado de las máximas en la Península y Baleares, siendo especialmente notable —con aumentos superiores a 6 grados— en áreas del Cantábrico oriental, el Sistema Ibérico, el este del Sistema Central y el Pirineo. Las temperaturas mínimas también tenderán a subir en zonas de montaña, así como en Galicia, el Estrecho y gran parte del tercio oriental peninsular, con incrementos destacados en el Pirineo y en las cumbres de los sistemas Central e Ibérico. Por el contrario, se esperan descensos en el valle del Ebro, el litoral cantábrico, el bajo Guadalquivir y Baleares, mientras que en el resto apenas habrá cambios. Persistirán heladas débiles en el Pirineo, con posibilidad de que se produzcan también de forma local en otros entornos montañosos y en la meseta Norte.

Por su parte, en Canarias se reflejan valores templados propios del archipiélago. En Las Palmas de Gran Canaria se esperan temperaturas entre 16 y 21 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife oscilarán entre 17 y 21 grados. Estos rangos muestran una estabilidad térmica clara, sin grandes contrastes entre el día y la noche, y en línea con las condiciones habituales de las islas, incluso en un contexto meteorológico algo más inestable que en la Península.