La DGT cambia el funcionamiento de los semáforos: adiós a la luz ámbar intermitente

La normativa de circulación modificará a partir del 1 de octubre de 2026 el funcionamiento de determinados semáforos para evitar confusiones entre conductores y peatones. El cambio afecta a la combinación de la luz ámbar intermitente para los vehículos y la luz verde para los peatones en un mismo paso.

El Reglamento de Circulación establece distintas señales destinadas a ordenar el tráfico y mejorar la seguridad en las vías públicas. Entre ellas, los semáforos regulan el paso de vehículos y peatones en calles, cruces y otros puntos de circulación.

Hasta ahora, la luz ámbar intermitente permite a los conductores continuar la marcha, aunque obliga a extremar la precaución. Esta señal puede coincidir con la luz verde destinada a los peatones en determinados pasos.

Esta situación cambiará con la actualización prevista para octubre. A partir de esa fecha, la luz ámbar intermitente no podrá funcionar al mismo tiempo que la luz verde para los peatones en el mismo paso. Cuando los peatones dispongan de luz verde para cruzar, los vehículos deberán encontrar la correspondiente luz roja.

Qué ocurrirá desde el 1 de octubre

La modificación obligará a adaptar la programación de los semáforos que actualmente utilizan esta combinación de señales.

El cambio tendrá especial incidencia en aquellos dispositivos que cuentan únicamente con las luces verde y ámbar intermitente para regular el paso de los vehículos. En estos casos será necesario modificar su funcionamiento para incorporar la nueva secuencia establecida por la normativa.

El objetivo de la modificación es evitar las situaciones en las que las indicaciones dirigidas a conductores y peatones puedan generar dudas sobre quién tiene prioridad en un determinado momento.

La combinación de señales cobra especial importancia en giros, cruces y otros puntos con circulación simultánea de vehículos y peatones. Son lugares en los que una interpretación incorrecta de las indicaciones del semáforo puede generar situaciones de riesgo.