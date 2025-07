Dormir es una necesidad biológica fundamental para el bienestar físico y mental; sin embargo, para algunos, el simple acto de dormir puede ser un desafío. Entre las condiciones más intrigantes que afectan el sueño se encuentra una en la que las personas duermen con los ojos abiertos. Aunque pueda parecer una escena de una película de terror, es una realidad para muchos individuos; de hecho, se estima que hasta un 20% de la población padece esta condición. Hay que tener en cuenta que, debido a que no es algo habitual, para muchos, "dormir con un ojo abierto" es una frase hecha que se refiere a estar siempre alerta, incluso cuando más vulnerables somos. Sin embargo, para ser técnicos, el hecho de dormir con los ojos abiertos se denomina médicamente lagoftalmos o lagoftalmia y se describe como la incapacidad de cerrar correctamente los ojos.

Como es de esperar, es un síntoma difícil de diagnosticar, ya que la persona que lo padece no suele darse cuenta de que está dormida pero mantiene los ojos abiertos. También puede ser parte de patologías peores o derivadas de este hecho, ya que si al dormir no se cierran correctamente los ojos, los párpados quedan separados y no protegen el globo ocular con los consiguientes riesgos de sequedad ocular, lesiones o infecciones por partículas extrañas.

No hay que olvidar que el sueño es un estado esencial para el bienestar general del cuerpo, durante el cual se llevan a cabo procesos de restauración y fortalecimiento del sistema inmunológico, se consolidan memorias y se regula el metabolismo, entre otras funciones.

Normalmente, al dormir, se cierran los ojos, lo que contribuye a proteger y mantener la lubricación de la superficie ocular, evitando la sequedad y la exposición a posibles irritantes. Sin embargo, en personas con lagophthalmos nocturno, los párpados no logran cerrarse completamente durante el sueño. Esto puede ser resultado de una variedad de factores, incluyendo problemas estructurales en los párpados o los músculos que los controlan, secuelas de cirugías oculares o faciales, condiciones neurológicas que afectan la función del nervio facial, o incluso daño nervioso.

Hay que tener en cuenta que dormir con los ojos parcial o totalmente abiertos puede llevar a la sequedad ocular, ya que la exposición constante al aire reduce la capa de lágrimas que protege y lubrica el ojo. Esto puede provocar síntomas como irritación, enrojecimiento, sensación de cuerpo extraño, y en casos severos, puede aumentar el riesgo de infecciones o úlceras corneales.

Por qué se duerme con los ojos abiertos

¿Qué es lo que provoca que las personas padezcan lagoftalmos y tengan que dormir con los ojos abiertos? Las causas son de lo más variado. Hay quien simplemente nació con esta característica física, y sus párpados nunca han podido cerrarse del todo. También es posible que esto haya sido causado por algún tipo de daño muscular provocado por una lesión, infección o inflamación de algún tipo que ha afectado a los músculos de la cara o a sus ojos.

Además, existen enfermedades complejas que favorecen la aparición de este problema. Una de ellas es la parálisis de Bells; otra, la enfermedad de Graves, un trastorno del sistema inmunitario. En cualquier caso se trata de aquellas dolencias que pueden ser provocadas por tumores, accidentes cerebrovasculares y afecciones que tienen como consecuencia la parálisis de los nervios faciales.

¿Qué es el lagoftalmos nocturno? ¿Puede aparecer de día?

El lagoftalmos nocturno es una condición médica que se caracteriza por la incapacidad de cerrar completamente los párpados durante el sueño; es decir, personas que duermen con los ojos abiertos. Esto puede ocurrir de forma unilateral o bilateral, la abertura de los ojos puede ser leve o considerable, y en algunos casos, los ojos pueden incluso girar hacia arriba durante el sueño.

Además, hay personas que lo padecen diurno, que no es más que la pérdida de la capacidad de cerrar los ojos de manera voluntaria o involuntaria durante el día, mientras los nocturnos se da cuando duermen. El grado de abertura de los ojos puede variar según cada persona y según la noche, pero incluso una pequeña fisura puede ser suficiente para causar molestias y problemas.

Causas del lagoftalmos nocturno

Problemas musculares o nerviosos : La debilidad o parálisis de los músculos orbiculares, responsables de cerrar los párpados, puede ser causada por diversas enfermedades, como la parálisis facial, la miastenia gravis o el síndrome de Moebius.

La debilidad o parálisis de los músculos orbiculares, responsables de cerrar los párpados, puede ser causada por diversas enfermedades, como la parálisis facial, la miastenia gravis o el síndrome de Moebius. Enfermedades de la tiroides: Tanto el hipertiroidismo como el hipotiroidismo pueden afectar a los músculos de los párpados, impidiendo su cierre completo.

Tanto el hipertiroidismo como el hipotiroidismo pueden afectar a los músculos de los párpados, impidiendo su cierre completo. Problemas oculares : Algunas condiciones como la ectropión (párpados evertidos), el entropión (párpados hacia adentro), la blefaritis (inflamación de los párpados) o la queratoconjuntivitis seca (ojo seco) pueden dificultar el cierre de los párpados.

Algunas condiciones como la ectropión (párpados evertidos), el entropión (párpados hacia adentro), la blefaritis (inflamación de los párpados) o la queratoconjuntivitis seca (ojo seco) pueden dificultar el cierre de los párpados. Traumatismos faciales : Las lesiones en la cara o en los ojos pueden dañar los nervios o músculos responsables del cierre de los párpados.

Las lesiones en la cara o en los ojos pueden dañar los nervios o músculos responsables del cierre de los párpados. Ciertos medicamentos: Algunos antidepresivos, antihistamínicos y sedantes pueden tener como efecto secundario la sequedad ocular, lo que puede dificultar el cierre de los párpados.

¿Qué consecuencias tiene dormir con los ojos abiertos?

Sequedad ocular: La falta de lubricación de la superficie del ojo durante el sueño puede provocar irritación, inflamación y, en casos graves, daño corneal.

La falta de lubricación de la superficie del ojo durante el sueño puede provocar irritación, inflamación y, en casos graves, daño corneal. Infecciones oculares : La exposición de la superficie del ojo al aire durante el sueño aumenta el riesgo de infecciones bacterianas o virales.

La exposición de la superficie del ojo al aire durante el sueño aumenta el riesgo de infecciones bacterianas o virales. Problemas de visión : La sequedad y la irritación ocular pueden afectar la calidad de la visión, especialmente durante el día.

La sequedad y la irritación ocular pueden afectar la calidad de la visión, especialmente durante el día. Sensibilidad a la luz: La exposición a la luz durante el sueño puede causar sensibilidad a la luz al despertar.

La exposición a la luz durante el sueño puede causar sensibilidad a la luz al despertar. Problemas estéticos: La abertura de los ojos durante el sueño puede ser motivo de preocupación estética para algunas personas.

Animales que duermen con los ojos abiertos

Como curiosidad, vale la pena destacar que hay animales que sí duermen con los ojos abiertos de manera natural y habitual, como rasgo distintivo de su especie. Los peces, por ejemplo, no tienen párpados, pero sí poseen una membrana que tiene la función de proteger sus ojos de la luz. Lo mismo sucede con las serpientes, que tampoco tienen párpados, aunque la naturaleza también les ha regalado una membrana transparente con la que protegerlos de factores externos como el polvo y la arena. Además, aunque no puedan cerrar los ojos, sí pueden cerrar su retina.

Pero además hay animales que sí tienen párpados y tienen la capacidad de dormir con los ojos abiertos, son aquellos que practican el denominado sueño unihemisférico, durante el cual una parte del cerebro duerme mientras la otra queda despierta. De este modo, pueden vigilar su entorno o seguir realizan tareas que resultan importantes. Así sucede con los delfines, los cocodrilos, los halcones peregrinos, los murciélagos y los mirlos, entre muchos otros.