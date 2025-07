No cabe duda de que los gatos son grandes compañeros ya que son, en su mayoría, elegantes, juguetones e inteligentes. Sin embargo, a veces, pueden darse situaciones que desconciertan a las personas y rompen la armonía en la convivencia. Una de estas situaciones es el marcaje dentro de la vivienda. Cuando esto sucede, lo más normal es que surja la duda de por qué los gatos tienen la necesidad de marcar, incluso estando esterilizados.

Pues bien, este comportamiento se debe a que los gatos son animales muy territoriales, pues pese a ser depredadores, también son vulnerables a otros animales o a posibles "intrusos" de su propia especie, con lo que dejando marcas olfativas y visuales, delimitan su territorio y crean un área segura en la que se sienten a salvo. Además proporcionan información sobre su edad, sexo, estado de salud, momento del ciclo reproductivo, etc.

Es importante, a la hora de tener un gato como mascota, tener claro que tanto machos como hembras, tienen comportamientos instintivos profundamente arraigados que son parte esencial de su naturaleza. Uno de estos comportamientos es el marcaje territorial, un acto que no solo se limita a los gatos no castrados sino que también puede ser exhibido por gatos machos castrados. Aunque es cierto que la castración reduce significativamente la tendencia de los gatos a marcar territorios mediante la orina, puede no eliminar por completo este comportamiento.

Pero, ¿En qué consiste la castración de un gato macho? Es un procedimiento común en el que se eliminan quirúrgicamente los testículos para evitar la reproducción y controlar ciertos comportamientos no deseados, como el marcaje territorial. Sin embargo, algunos propietarios pueden notar que su gato sigue marcando territorio incluso después de la castración. Además, es importante tener en cuenta que cada gato es único y puede reaccionar de manera diferente a la castración. Algunos gatos pueden dejar de marcar completamente, mientras que otros pueden continuar con el comportamiento, aunque en menor medida.

Pero, antes de conocer por qué los gatos castrados siguen teniendo ciertos comportamientos hay que tener claro que el marcaje territorial con orina es un medio de comunicación entre los gatos. A través de este, un gato puede transmitir información sobre su presencia, su estado reproductivo y su territorio a otros gatos. En el caso de los gatos machos castrados, aunque la motivación sexual disminuye considerablemente tras la castración, el impulso de marcar territorio puede persistir como un comportamiento residual o como una forma de expresar dominancia y seguridad en su entorno.

¿Por qué los gatos marcan territorio?

Una vez alcanzada la pubertad, los gatos empiezan a desarrollar la conducta del marcaje y, mediante dicha conducta, los gatos dejan determinadas marcas olfativas para que otros animales puedan percibirlas. Estas marcas están cargadas de información y, por ende, sirven para comunicar mensajes específicos. El marcaje forma parte del comportamiento natural de la especie y se lleva a cabo por motivos diversos. En general, las principales razones que explican por qué los gatos marcan territorio son las siguientes:

Para delimitar su espacio y advertir a otros gatos de que ese territorio le pertenece.

de que ese territorio le pertenece. Las hembras pueden dejar determinadas marcas para captar la atención de los machos, especialmente cuando están en celo. En este caso concreto es importante aclarar que el objetivo no es tanto marcar un territorio en sí, sino liberar determinadas feromonas con funciones reproductivas. Es decir, las hembras dejan una marca olfativa a través de la orina, principalmente, en una zona específica para que un macho la perciba y pueda reproducirse.

Después de castrado, ¿Por qué sigue marcando?

Marcaje residual

Uno de los motivos más comunes por los que los gatos castrados siguen marcando territorio es el marcaje residual. Aunque los testículos han sido removidos, algunos gatos aún conservan una pequeña cantidad de hormonas sexuales en su sistema durante un tiempo después de la castración. Esto puede provocar que continúen marcando para reclamar su territorio. Por ello, es importante tener paciencia durante este período de transición y esperar a que las hormonas disminuyan. En la mayoría de los casos, este marcaje residual se detendrá gradualmente a medida que el cuerpo del gato se adapte a la falta de hormonas sexuales.

Marcaje por estrés o ansiedad

Además, los factores de estrés juegan un papel crucial en el comportamiento de marcaje de los gatos. Los cambios en el entorno, como la llegada de nuevos animales, nuevas personas, o incluso cambios en la disposición de los muebles, pueden hacer que un gato se sienta inseguro en su territorio. En respuesta a esto, incluso los gatos machos castrados pueden recurrir al marcaje con orina como una forma de reafirmar su presencia y control sobre su espacio. Para abordar este problema, es fundamental identificar la causa del estrés y ayudar al gato a sentirse más seguro y tranquilo en su entorno, proporcionarle espacios de refugio, juguetes interactivos y establecer rutinas regulares pueden ser estrategias eficaces para reducir el estrés.

Problemas de salud subyacentes

En algunos casos, el marcaje territorial persistente después de la castración puede ser indicativo de un problema de salud subyacente. Infecciones del tracto urinario, problemas renales e incluso enfermedades como la diabetes pueden hacer que los gatos marquen territorio de forma compulsiva.

Falta de limpieza adecuada

La limpieza inapropiada de las áreas marcadas puede resultar en un olor persistente que puede incitar al gato a seguir marcando. Es esencial utilizar productos enzimáticos diseñados específicamente para eliminar los olores de la orina de gato y evitar el uso de limpiadores con amoniaco, ya que el amoniaco puede imitar el olor de la orina y provocar un aumento en el marcaje territorial. Además, el hecho de colocar opciones alternativas para orinar, como bandejas de arena adicionales en diferentes ubicaciones de la casa puede ayudar a satisfacer las necesidades del gato y desalentar el marcaje en áreas no deseadas.

Comportamiento aprendido

Otro aspecto a considerar es el comportamiento aprendido. Si un gato ha comenzado a marcar antes de ser castrado, puede continuar haciéndolo después de la castración por costumbre más que por impulsos hormonales. Para abordar este problema, es fundamental redireccionar el comportamiento del gato y enseñarle alternativas más adecuadas. Esto se puede lograr a través de la modificación de conducta y el refuerzo positivo por ejemplo, premiando al gato cuando use la bandeja de arena y desalentando el marcaje territorial con repelentes naturales o barreras físicas en las áreas problemáticas.

Interacción con otros gatos

La interacción con otros gatos, incluso a través de ventanas o puertas, puede desencadenar el marcaje territorial en algunos gatos, incluso después de la castración. La presencia de un gato desconocido en el vecindario puede hacer que el gato se sienta amenazado y busque marcar para proteger su territorio. Por ello, se puede considerar limitar la exposición del gato a estímulos externos que desencadenen el marcaje territorial. Mantener cerradas las cortinas o persianas para evitar que el gato vea a otros gatos de la vecindad y proporcionar áreas de descanso y refugio donde el gato pueda sentirse seguro y protegido.

Falta de socialización adecuada

La socialización adecuada durante los primeros meses de vida del gato es fundamental para prevenir el marcaje territorial y otros problemas de comportamiento. El motivo es que los gatos que no han sido socializados correctamente pueden ser más propensos a desarrollar comportamientos no deseados, como el marcaje territorial. Además, si uno adopta un gato adulto con problemas de marcaje debe saber que es posible que haya carecido de una socialización adecuada en su etapa temprana. En estos casos, la paciencia y la exposición gradual a nuevos estímulos y experiencias pueden ayudar a reducir el marcaje territorial a medida que el gato se sienta más seguro y confiado en su entorno.

Reclamación de territorio

Algunos gatos pueden seguir marcando después de la castración como una forma de reclamar su territorio o demostrar dominancia. Esto puede deberse a la presencia de otros animales en el hogar, la llegada de invitados o cualquier cambio en el entorno del gato. Por ello, es importante establecer límites claros y reforzar positivamente el comportamiento apropiado. Proporcionar a cada gato su propio espacio personal y enriquecer el ambiente con juguetes y actividades para reducir la competencia por los recursos. La implementación de técnicas de modificación de conducta puede ser útil para restringir el marcaje territorial y promover una convivencia armoniosa entre los gatos.

Falta de estímulo

La falta de estímulo y enriquecimiento en el entorno del gato puede hacer que busque formas de marcar territorio para satisfacer sus necesidades naturales. Proporcionar juguetes interactivos, rascadores y lugares elevados para explorar puede ayudar a mantener al gato ocupado y satisfecho, reduciendo así el marcaje territorial. Además, dedicar tiempo diario a jugar e interactuar con el gato puede fortalecer el vínculo entre dueño y mascota y proporcionar la estimulación mental y física adecuada. Un gato que está activo y entretenido es menos propenso a recurrir al marcaje territorial como forma de aburrimiento o frustración.

Cambios en la rutina

Los cambios en la rutina diaria pueden desencadenar el marcaje territorial en algunos gatos. Mudanzas, cambios en los horarios de alimentación o la llegada de un nuevo miembro a la familia pueden causar estrés y ansiedad en el gato, lo que puede manifestarse a través del marcaje territorial. Para minimizar el estrés causado por los cambios en la rutina, es importante mantener la consistencia y la previsibilidad en la vida diaria del gato. Proporcionar una alimentación regular, asegurarse de que tenga un lugar tranquilo para descansar y dormir, y mantener la rutina de juego y atención diaria.

Exceso de gatos en el hogar

El marcaje territorial puede aumentar cuando hay un exceso de gatos en el hogar. La superpoblación de gatos puede provocar estrés y competencia por los recursos, lo que lleva a un mayor marcaje territorial. En casos de superpoblación, es importante garantizar que cada gato tenga su propio espacio personal, acceso adecuado a los recursos, como bandejas de arena y comida, y suficiente atención y enriquecimiento.

Olores externos

Los olores externos, como el olor de otros animales o el olor de la comida en la casa de al lado, pueden desencadenar el marcaje territorial en algunos gatos. Esto es especialmente común en gatos que son sensibles a los olores y buscan proteger su territorio de posibles invasores. Para abordar este problema, es recomendable identificar y eliminar las fuentes de olores externos que puedan estar causando el marcaje. Lo ideal es utilizar limpiadores enzimáticos para eliminar cualquier olor persistente y considerar el uso de barreras físicas, como cercas o ventanas a prueba de gatos.

Falta de entrenamiento adecuado

La falta de entrenamiento adecuado puede contribuir al comportamiento de marcaje territorial en los gatos. Es importante enseñarles desde temprana edad dónde es apropiado orinar y marcar territorio. ¿Cómo se puede hacer? Muy sencillo, basta con premiar al gato cuando use la bandeja de arena y desalentar el marcaje territorial con firmeza pero sin recurrir al castigo físico o verbal.