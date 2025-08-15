Huelga del 'handling' en aeropuertos: qué hacer si tienes vuelo y cómo evitar sorpresas con tu equipaje

Empieza el espectáculo sindical en los aeropuertos españoles. UGT abre su segundo frente de huelgas este verano en los aeropuertos españoles, esta vez contra Azul Handling, empresa encargada del handling de Ryanair y otras aerolíneas del grupo. La huelga, que coincide con una de las mayores operaciones salida del año, amenaza con alargarse hasta diciembre de 2025 y afectará a miles de viajeros cada semana, aunque las aerolíneas mantienen que la operativa seguirá con normalidad.

Pese a ello, el sindicato ya acusa a la empresa de "boicotear" el derecho a la huelga desde el primer minuto, sumando tensión a un conflicto laboral que, como casi siempre, termina por perjudicar al usuario.

¿Cómo afecta esto a los pasajeros?

Aunque Ryanair y el resto de compañías afectadas aseguran que los vuelos no se verán interrumpidos, la huelga afecta directamente a los servicios en tierra: embarque, desembarque, carga de equipajes, asistencia en pista y operativa en general. Dependiendo del aeropuerto y del momento, puede haber retrasos, maletas extraviadas o colapsos en la operativa.

Los paros se celebran en tres franjas horarias diarias: de 5:00 a 9:00, de 12:00 a 15:00 y de 21:00 a 23:59 horas, y se repetirán todos los miércoles, viernes, sábados y domingos hasta final de año.

¿Qué puedes hacer si viajas en estas fechas?

Consulta el estado del vuelo antes de salir de casa , en la web o app de la aerolínea.

Llega con más antelación al aeropuerto , especialmente si tu vuelo coincide con los horarios de paro.

Evita facturar lo esencial. Lleva en cabina medicación, documentación o cualquier objeto de valor.

Guarda justificantes de todo. En caso de reclamaciones, serán tu mejor defensa.

UGT acusa a Azul Handling de sabotear la huelga

En un comunicado, UGT ha denunciado que Azul Handling ha actuado con "deslealtad e irregularidades" desde el primer día de huelga, con prácticas que, según el sindicato, buscan neutralizar el impacto de los paros. Entre las acusaciones destacan:

Cartas de servicios mínimos entregadas con solo dos o tres horas de antelación , impidiendo que los trabajadores pudieran impugnarlas.

Cambios de horarios para reforzar las franjas de huelga , lo que está expresamente prohibido por la legislación.

Falta de información al comité de huelga , que no recibió la relación de personal designado para los servicios mínimos.

Declaración masiva de vuelos "protegidos" , en muchos casos sin justificar su carácter esencial, lo que deja sin efecto práctico la protesta.

Obstáculos físicos al comité de huelga, que habría sido impedido de acceder a las instalaciones.

UGT ha anunciado que denunciará estas actuaciones ante la Inspección de Trabajo y la autoridad laboral, y llama a los trabajadores a informar de cualquier presión, irregularidad o carta entregada fuera de plazo.

Mientras tanto, los ciudadanos tendrán que lidiar con la enésima huelga sindical disfrazada de defensa laboral, que llega justo cuando más gente vuela, más saturados están los aeropuertos y más lejos queda la utilidad real de los sindicatos para los trabajadores.

UGT vuelve a elegir el peor momento para los trabajadores de verdad: los que viajan por trabajo, por vacaciones o para ver a su familia. Azul Handling, responsable del servicio en tierra de Ryanair, y Menzies, que opera para las grandes aerolíneas internacionales, son ahora su objetivo. Las empresas denuncian que los paros no responden a una negociación real sino a una campaña de presión política en plena temporada alta. Los sindicatos, sin embargo, siguen exigiendo a golpe de megáfono lo que no han sabido defender en una mesa.