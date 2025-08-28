El secreto para que la casa siempre huela bien

Mantener el orden en el hogar ha sido considerado durante generaciones como un reflejo del bienestar y la organización familiar. Más allá del aspecto estético, una vivienda limpia contribuye a mejorar la salud, reducir el estrés y favorecer la productividad diaria. Diversos estudios han destacado la relación entre los espacios despejados y el equilibrio emocional. Por este motivo, se han recopilado técnicas y rutinas domésticas que permiten conservar cada rincón en óptimas condiciones. La limpieza del hogar ha dejado de ser una tarea exclusivamente mecánica para convertirse en una práctica consciente y planificada.

En este contexto, distintos métodos caseros han ganado protagonismo gracias a su eficacia y simplicidad. Aplicar ingredientes comunes —como vinagre, bicarbonato o limón— ha ofrecido resultados positivos en la eliminación de suciedad persistente sin recurrir a productos agresivos. También se ha priorizado la frecuencia del mantenimiento como clave para evitar acumulaciones difíciles de tratar. Desde el orden en los armarios hasta la limpieza de electrodomésticos, se han propuesto soluciones prácticas que facilitan estas tareas. Asimismo, cada vez es más habitual encontrar vídeos con técnicas caseras para mantener la limpieza y el buen olor en los hogares.

Trucos virales

La creadora de contenido Maribel Mendoza ha compartido con sus seguidores en redes sociales un truco fácil, rápido y sostenible que genera sensación de limpieza en la casa, gracias al buen olor que desprende este truco. La influencer ha publicado el vídeo en su cuenta de TikTok @mbelmendoza_ —que cuenta con 76.500 suscriptores— una mezcla casera con ingredientes de uso habitual.

Maribel ha mostrado una mezcla casera pensada para perfumar el hogar con olor a ropa limpia. Para ello, ha colocado sal gruesa en un cuenco y ha añadido tres cucharadas de alcohol, junto con un tapón de suavizante o perfumador de ropa. Ha explicado que se debe remover bien la preparación hasta integrar todos los ingredientes. Como paso final, ha incorporado clavos de olor, que según ha indicado, no solo aportan aroma sino que también ayudan a mantener alejadas a las moscas. Ha señalado que esta solución se puede colocar en cualquier rincón de la casa e incluso sobre un radiador para intensificar su efecto.

La cuenta de TikTok @Badabun —con más de 19.000 seguidores— ha mostrado otro truco para mantener a raya los malos olores en casa. Los ingredientes son muy similares a los del anterior, ya que solo sustituye la sal por agua para que la mezcla sea líquida. El resultado final es un pulverizador con agua, alcohol y suavizante, que al rociarlo en el sofá, cojines y mantas mantiene el ambiente con un rico aroma todo el día.

