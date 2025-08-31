¿Mucho sol y poco tiempo? Esta planta es la solución perfecta para el jardín

Las plantas aportan vida, color y frescura a los hogares, tanto en interiores como en jardines. Su presencia no solo embellece los espacios, sino que también genera una sensación de bienestar. No obstante, su mantenimiento puede presentar dificultades, especialmente cuando las condiciones ambientales no son favorables. Factores como el exceso de sol, la falta de agua o los cambios bruscos de temperatura influyen directamente en su desarrollo. Por eso, los expertos en jardinería recomiendan optar por especies resistentes y adaptables.

Entre las plantas ornamentales más valoradas, destaca la santolina por su capacidad de sobrevivir con pocos cuidados y en entornos exigentes. Este tipo de especie tolera condiciones adversas sin perder su atractivo visual ni comprometer su salud. En climas secos o mediterráneos, resulta especialmente útil, ya que soporta bien la sequía y la exposición solar. Los botánicos señalan que son ideales para jardines sostenibles y terrazas soleadas.

Características de la santolina

La santolina es una planta de porte bajo y estructura compacta, con un follaje grisáceo muy característico y un aroma intenso. Sus hojas finas y rizadas aportan textura y un aspecto decorativo que encaja bien en jardines de estilo mediterráneo o rústico. Durante los meses cálidos, produce pequeñas flores amarillas en forma de botón que contrastan con el tono plateado de sus hojas. Su forma densa permite utilizarla como bordura natural o para delimitar espacios en zonas ajardinadas.

Beneficios

Uno de los beneficios más destacados de la santolina es su capacidad natural para mantener alejados a ciertos insectos. Su aroma, procedente de los aceites esenciales de sus hojas, actúa como una barrera olfativa frente a diversas plagas. Por ello, se emplea con frecuencia en jardines como aliada del control biológico. Los botánicos afirman que su presencia puede reducir la necesidad de aplicar repelentes químicos.

Cuidados

Riego: la santolina requiere un riego moderado, ya que es sensible al exceso de humedad. Se debe permitir que el sustrato se seque entre riegos para evitar la pudrición de las raíces. En climas secos o durante olas de calor, puede necesitar un aporte adicional de agua. Sin embargo, una vez establecida, tolera bien la sequía.

Luz solar: esta planta necesita exposición directa al sol para crecer de forma compacta y florecer adecuadamente. En zonas con sombra parcial, su desarrollo puede volverse más débil y alargado. Los expertos recomiendan ubicarla en espacios abiertos, con al menos seis horas de luz solar al día. La buena iluminación también potencia su aroma característico.

Poda: es fundamental para mantener la forma redondeada y densa de la santolina. Se aconseja recortar sus tallos después de la floración para favorecer un rebrote vigoroso. Esta práctica también evita que la planta se vuelva leñosa con el tiempo. Una poda anual ligera es suficiente para conservar su aspecto compacto.