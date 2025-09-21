La forma definitiva de limpiar las gafas sin dañar los cristales

Las gafas forman parte de la rutina diaria de millones de personas y su correcto mantenimiento resulta esencial para conservar su funcionalidad. A pesar del uso constante, los cristales son especialmente sensibles a arañazos y a otros daños que pueden producirse por una limpieza inadecuada. El empleo de productos no aptos —como paños abrasivos o líquidos agresivos— afecta a la nitidez y reduce notablemente la vida útil de las lentes. Por este motivo, se ha insistido en la necesidad de utilizar materiales específicos que respeten la delicadeza del cristal.

En redes sociales han comenzado a surgir propuestas sencillas y efectivas para cuidar las gafas sin comprometer su calidad. Una de las más comentadas proviene de la cuenta de TikTok @medel_gafas, gestionada por un profesional óptico que comparte consejos relacionados con el uso y la conservación de las gafas. En uno de sus vídeos más vistos, este creador de contenido presenta un truco casero que permite limpiar con facilidad la moldura de las gafas.

La técnica para limpiar la moldura de las gafas

El creador de contenido ha comentado en su vídeo que la mayoría de la gente conoce la forma correcta de limpiar los cristales de las gafas sin crear rayones. Sin embargo, aún sigue siendo muy común utilizar líquidos limpiadores directamente sobre las lentes sin prestar atención a las consecuencias negativas que pueden generar en las molduras de las gafas. El experto ha explicado que cada vez que se hace esto las gafas "se llenan de mugre" y, por ello, recomienda dejar de hacerlo.

El influencer ha afirmado que el principal problema es el líquido que se va acumulando poco a poco entre los cristales y la moldura. Este método, a largo plazo, genera suciedad, ya que se va formando humedad en la parte interna de las gafas. "Es imposible de limpiar sin retirar la lente", ha afirmado. Por lo general, esto es mucho más notorio en materiales claros. "Lo peor es una montura transparente", así lo ha afirmado el creador de contenido.

Otros cuidados necesarios

Las gafas deben guardarse siempre en un estuche rígido y adecuado a su tamaño, preferiblemente con interior acolchado. Es importante colocarlas con los cristales hacia arriba para evitar el contacto directo con superficies que puedan rayarlos. No se deben dejar las gafas sueltas en bolsos, mochilas o superficies duras, ya que esto incrementa el riesgo de arañazos y deformaciones.

Otro factor importante es la temperatura. Guardarlas en lugares con temperaturas extremas puede afectar tanto la montura como el tratamiento de los cristales. Tampoco es aconsejable dejarlas en el salpicadero del coche, donde el calor puede dañar el material.

@medel_gafas Sus gafas no se deben limpiar aplicando el spray directamente sobre las lentes; en su lugar, se debe humedecer el paño con el que se limpian. Nunca se deben mojar las gafas con el spray, ya que este exceso de humedad hace que se les pegue la mugre y la suciedad, y que se acumule entre la lente y el marco, siendo muy difícil de limpiar sin retirar la lente. • ¿Cómo limpiar las gafas? ♪ sonido original - Óptica Medellín Medel Gafas🦉

Asimismo, los especialistas afirman que mantener las lentes limpias y secas prolonga su vida útil considerablemente. También se recomienda utilizar paños de microfibra específicos para limpiarlas, evitando el uso de prendas de ropa, papel o productos de limpieza abrasivos, ya que pueden deteriorar los recubrimientos de las lentes. Colocarlas sobre la cabeza o colgarlas del cuello sin sujeción adecuada también contribuye a su desgaste.

