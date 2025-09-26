ISDIN alcanza por segundo año consecutivo el máximo reconocimiento por su compromiso climático

ISDIN, laboratorio internacional especializado en fotoprotección y dermatología, ha obtenido por segundo año consecutivo la calificación ‘A’ que otorga la organización independiente y sin ánimo de lucro CDP (Carbon Disclosure Project), el máximo reconocimiento por su compromiso en la lucha contra el cambio climático y con la transparencia ambiental.

Con esta calificación, ISDIN se sitúa entre las 515 compañías de todo el mundo con mejor puntuación, lo que representa poco más del 2% del total de corporaciones evaluadas en 2024.

El CDP, que el año pasado analizó a más de 22.000 empresas --1.662 más que el año anterior--, se ha consolidado como la principal plataforma global dedicada a la recopilación y el análisis de información sobre el desempeño climático y medioambiental, y la participación de compañías españolas en sus evaluaciones ha crecido.

A nivel nacional, se han analizado 81 empresas, un 17% más que el año anterior. ISDIN, que en la evaluación de 2023 se estrenó como primer laboratorio de dermocosmética en formar parte de la Lista "A" de CDP en España, vuelve ahora a situarse entre las 18 corporaciones españolas líderes por su compromiso medioambiental que han obtenido una "A".

"El liderazgo no solo implica excelencia empresarial, sino también asumir una responsabilidad mayor con respecto al impacto del negocio en el entorno. Reducir y reparar nuestra huella ambiental es parte de ese compromiso, y la máxima calificación de CDP nos anima a seguir avanzando hacia un futuro más sostenible", manifestó Juan Naya, CEO de ISDIN.

La calificación ‘A’ obtenida por ISDIN reconoce su firme compromiso con la descarbonización de su cadena de valor y la implementación de un plan de transición climática riguroso validado por la iniciativa Science Based Targets (SBTi).

Objetivos ambientales

ISDIN indicó que la sostenibilidad es uno de sus pilares estratégicos, articulada en torno a cuatro ejes: Producto, Planeta, Personas y Organización. La compañía se ha comprometido a alcanzar la neutralidad en carbono en 2030, reducir a la mitad sus emisiones directas e indirectas, y asegurar que el 95% de su portafolio esté ecodiseñado. Para conseguir estos objetivos ambientales, el laboratorio lleva años implementando importantes y ambiciosas medidas como la utilización de energía 100% renovable, la minimización de envíos aéreos, la incorporación de vehículos corporativos "0" emisiones o híbridos, la digitalización de procesos y materiales, la optimización de contenedores, la coinversión en proyectos junto con proveedores para la reducción de la huella de carbono o el ecodiseño de su portafolio de productos. "La implementación de nuestros objetivos ambientales es reconocida internacionalmente porque es un trabajo que no recae solo en el equipo de ESG, sino que es una estrategia transversal que implica que toda la compañía haga las cosas de manera responsable", explicó Ferran Miquel, Director de ESG de ISDIN.

El CDP es la plataforma de divulgación ambiental más reconocida a nivel global. Su evaluación abarca aspectos clave como gobernanza climática, estrategia de mitigación, gestión del riesgo y ambición en la fijación de objetivos de reducción de emisiones. A nivel internacional, la calificación A es considerada el estándar de oro en materia de informes ambientales, respaldada por la base de datos más completa sobre la acción corporativa y urbana.