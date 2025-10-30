Suntory Global Spirits presenta una colección de cócteles premium inspirados en Halloween

Suntory Global Spirits ha lanzado una colección de cócteles inspirados en la noche de Halloween, con el objetivo de reinterpretar la coctelería premium como una forma de "magia contemporánea". La compañía señala que ha combinado tradición e innovación al fusionar destilados japoneses y escoceses con ingredientes típicos de la estación, como calabaza, frutas del bosque, miel o mora, para crear propuestas que evocan los aromas y colores del otoño y de Halloween.

La primera propuesta, Hibiki Fallen Leaves, es un cóctel otoñal elaborado con whisky japonés Hibiki Japanese Harmony y un shrub artesanal de calabaza, vinagre de jerez y azúcar. Se completa con zumo de limón y clara de huevo para obtener una textura cremosa y equilibrar el dulzor con la acidez.

El Roku Gin Bramble, la reinterpretación de un clásico que combina ginebra Roku, zumo de limón, sirope simple y licor de mora, servido sobre hielo picado y decorado con moras frescas y menta. Según explica Suntory Global Spirits, es un cóctel refrescante, aromático y elegante, ideado para una noche de Halloween.

Para quienes prefieren un carácter más intenso, Laphroaig Penicillin combina whisky escocés Laphroaig 10 con sirope de jengibre y miel y zumo de limón, ofreciendo un equilibrio entre notas ahumadas, dulces y especiadas. La propuesta se completa con Haku Espresso Martini, elaborado con vodka japonés Haku, licor de café y espresso recién hecho. La mezcla combina la energía del café con la suavidad del vodka, dando lugar a una bebida aromática y elegante que equilibra intensidad, suavidad y un toque amargo.

Suntory Global Spirits destaca que estas propuestas ponen de manifiesto la versatilidad de sus marcas. No obstante, recuerda que, en todos los casos, el consumo debe ser responsable, consciente y adaptado a cada momento.