Adiós a las carreras en las medias: los tres métodos caseros que alargan su vida útil

Las medias se han convertido en una prenda habitual en el día a día, tanto por estética como por funcionalidad. Suelen complementar distintos estilos y, al mismo tiempo, ofrecen una capa ligera de protección contra el frío. Además de ser versátiles, aportan un toque elegante o informal según el diseño y el material. Por estas razones, siguen siendo un básico en muchas rutinas de vestuario.

A pesar de sus ventajas, las medias se caracterizan por su fragilidad y la facilidad con la que pueden romperse. Un simple roce o tirón basta para dañar el tejido y arruinar su aspecto. En respuesta a este problema, han surgido numerosos trucos virales —algunos más eficaces que otros— para alargar su vida útil. Pequeños gestos pueden marcar la diferencia en su duración.

Entre ellos destaca el video viral de TikTok @hogardiez —con más de 220.000 visualizaciones—. La cuenta, dirigida por dos jóvenes creadoras de contenido, Helena y Marta, está llena de publicaciones con información sobre trucos prácticos para el hogar: elementos clave para facilitar la limpieza, métodos de almacenamiento para mantener ordenada la casa, recetas sencillas, etc. Siguiendo esta temática, las tiktokers han compartido con sus seguidores un video con múltiples recursos para que las medias duren más tiempo.

Métodos caseros para evitar carreras en las medias

Aplicar esmalte transparente en zonas estratégicas de las medias ayuda a detener y prevenir carreras. Lo más común es reforzar la punta de los dedos, el talón y cualquier pequeño enganche visible. El esmalte actúa como una barrera que sella el tejido y evita que el desgarro avance. Es importante dejar secar completamente antes de usar la prenda para no mancharla.

También es un truco extendido el de rociar laca para el pelo sobre las medias una vez puestas. Este producto crea una capa protectora que endurece ligeramente el tejido y reduce su vulnerabilidad frente a roces o tirones. Se recomienda aplicar una capa ligera y uniforme, manteniendo una distancia prudente. Su efecto es temporal, por lo que puede repetirse tras cada lavado.

Sumergir las medias en agua caliente y luego congelarlas es una técnica menos conocida pero efectiva. Primero se colocan en un recipiente con agua hirviendo durante unos minutos y, una vez enfriadas, se introducen en una bolsa y se guardan en el congelador. Este proceso fortalece las fibras al contraerlas, haciendo que el tejido gane resistencia. Al descongelarlas, deben dejarse secar al aire antes de usarlas.

@hogardiez ✨LAS MEDIAS✨ Una prenda muy #coquette 🎀que a muchos y muchas nos desquicia porque se rompen cada 2x3 🤦🏻‍♀️ Te compartimos 3 #tips para que tus medias te duren más tiempo: 1️⃣ La noche antes de usar las medias mójalas y mételas en una bolsa ZIP. Déjalas en el congelador toda la noche y esto hará que se endurezcan las fibras y ayuda a evitar desastres 😰 2️⃣ Antes de salir, con las mediar puestas, ponte un poco de laca. Ya te puedes mover con tranquilidad que esto ayudará a evitar agujeros y carreras. 3️⃣ Y si ya se te han formado pequeños agujeros, lo mejor es utilizar el famoso #truco del pintauñas. Aplica un poco de esmalte sobre el agujero o en los extremos de la carrera. Esto evitará que se extienda. Y tú ¿eres mucho de usar medias? ¿Conocías estos tips? #LifeHack #Medias #Consejos #TrucosBelleza ♬ Let Me Have It - The Young Ebenezers

Otros factores importantes

Es fundamental la forma de ponerse las medias, ya que un mal gesto puede ser suficiente para romper el tejido. Una de las técnicas más eficaces consiste en enrollarlas hasta la punta del pie y subirlas poco a poco, sin tirones bruscos. Las uñas, los anillos o incluso la piel seca pueden engancharse en el material —por eso es clave prestar atención a esos detalles—. También conviene elegir la talla adecuada para evitar tensiones innecesarias. Esta rutina sencilla ayuda a conservar la prenda en mejor estado por más tiempo.