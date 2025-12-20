L'Abarset eleva la experiencia del après-ski esta Navidad, con programación exclusiva de fiestas y DJ internacionales

L'Abarset afronta las fiestas de Navidad con una programación especial que refuerza su papel como referente del après-ski en los Pirineos. El local de moda del Pirineo, presenta una agenda exclusiva que arranca antes de Navidad con dos fechas destacadas y que se alargará hasta inicios de enero con una propuesta continuada de DJ y fiestas que acompañarán los días de esquí en uno de los periodos más intensos de la temporada.

Según informó, antes de las fechas navideñas, L'Abarset vivirá un fin de semana clave con dos fiestas muy esperadas. Este viernes el local acogerá la Bresh, una de las citas más reconocidas del calendario festivo actual, mientras que el sábado 20 será el turno de Bastian Bux, en una doble propuesta que marcará el ritmo de las celebraciones navideñas.

A partir del 24 de diciembre y hasta el 3 de enero, L'Abarset desplegará una programación continuada con DJs de primer nivel. Durante estos días pasarán por su escenario Lola Bozzano (26/12), Mélanie Ribbe (27/12), Les Castizos (28/12), The Trivute (29/12), DJ Oliver (30/12) y Anthony Godfather (31/12), mientras que el Brunch del 2 de enero pondrá el foco en el formato diurno y social que ya se ha consolidado dentro de la programación del complejo, con 2manydjs marcando el tempo de la primera gran tarde del año.

La Noche de Fin de Año tendrá también un protagonismo destacado en L'Abarset. El miércoles 31 de diciembre, el espacio celebrará el après-ski de 16.00 h a 22.00 h con Anthony Godfather, Patricia Mantovani y Eric Vëlycë, antes de dar paso, a partir de las 23.59 h, a L'After de Fin de Año. Esta after-party se prolongará hasta las 04.00 h con una nueva sesión de Anthony Godfather y Eric Vëlycë, acompañados por Taty Alzate y Tommy Riordan, ofreciendo una propuesta nocturna pensada para alargar la celebración y dar la bienvenida al nuevo año en la fiesta más deseada del Pirineo.

Entre las citas, destaca especialmente la fiesta del 29 de diciembre con The Trivute, que tendrá un carácter solidario. La recaudación de esta jornada se destinará a impulsar la participación de I&I Serveis, la empresa de inclusión sociolaboral de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell, en ferias y talleres especializados, reforzando así el compromiso social de L'Abarset con el territorio.

Gastronomía

Coincidiendo con las fechas navideñas, a partir del 28 de diciembre, L'Abarset recupera su horario habitual de lunes a domingo, que se mantendrá hasta final de temporada. El restaurante de l'Abarset continuará operando con su propuesta gastronómica habitual durante todas las fiestas, con servicio de comida y cena a diario. La oferta se basa en una selección acurada de producto de temporada y proximidad en elaboraciones que combinan tradición y técnica de vanguardia. Ante la alta afluencia durante el periodo navideño, se recomienda reservar con antelación.

Con esta programación especial, L'Abarset consolida la Navidad como uno de los momentos clave de la temporada, combinando música, ocio y gastronomía "en un entorno mágico para vivir las fiestas".