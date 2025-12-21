El sustrato casero que triunfa en TikTok y promete plantas "más contentas"

Preparar un buen sustrato casero es una de las claves para que las plantas crezcan sanas y fuertes, pero no todos los aficionados a la jardinería se animan a hacerlo en casa. Sin embargo, existe una forma muy sencilla y rápida que podría salvar las plantas de interior del hogar.

En los últimos días, un vídeo publicado en TikTok ha despertado un enorme interés al mostrar una mezcla casera de sustrato que, según su autora, funciona para la mayoría de las plantas y se puede preparar con ingredientes fáciles de encontrar. La propuesta ha llamado la atención por su claridad y su enfoque práctico.

La cuenta que está detrás del vídeo viral

El vídeo se ha publicado en la cuenta de TikTok @enabrilhojasmil, un perfil centrado en jardinería doméstica, cuidado de plantas y consejos prácticos para el día a día. Su creadora acumula decenas de miles de seguidores y ha construido una comunidad fiel gracias a vídeos breves, explicativos y sin tecnicismos, donde muestra procesos reales y resultados visibles. Asimismo, el estilo de sus publicaciones es directo y didáctico, con explicaciones paso a paso y un enfoque muy práctico.

Siguiendo este estilo y temática, en uno de sus últimos vídeos, la creadora se dirige directamente a los usuarios que todavía no preparan su propio sustrato y, a través de sencillos pasos, explica cómo hacerlo.

La base de la mezcla: dos opciones posibles

El primer componente del sustrato es la base. Según explica la creadora de contenido, se necesitan dos medidas de sustrato universal o de fibra de coco. En el vídeo aclara que la diferencia principal entre ambos no está tanto en el resultado como en la presentación del producto: "El sustrato universal suele venir en una bolsa y la fibra de coco en un ladrillo que hay que mojar".

Sobre esta última opción, añade una apreciación personal que muchos usuarios comparten: "A mí el ladrillo me resulta muy poco práctico, pero es cuestión de gusto". De este modo, deja claro que ambas alternativas son válidas y que la elección depende de la comodidad de cada persona.

Humus de lombriz para enriquecer el suelo

El siguiente ingrediente es una medida de humus de lombriz, un componente habitual en mezclas caseras. La creadora resume su función de forma clara: "Mejora el suelo, aporta nutrientes, estimula el crecimiento de las raíces".

Este elemento es clave para aportar materia orgánica y favorecer un desarrollo radicular saludable, algo especialmente importante en plantas cultivadas en maceta.

Control de la humedad y aireación

Para evitar que el sustrato se apelmace y retenga demasiada agua, la mezcla incluye una medida de perlita o vermiculita. En el vídeo explica que ambos materiales cumplen prácticamente la misma función: "Son muy parecidas", señala antes de detallar su utilidad.

@enabrilhojasmil Roba mi fórmula "universal" de sustrato para la mayoría de plantas de interior. Lo primero, pedirte disculpas. Es realmente difícil condensar la info de sustratos en menos de un minuto, así que aquí van algunas aclaraciones. 👉🏻 Entre el sustrato universal y la fibra de coco hay más diferencias. El sustrato universal suele ser una mezcla de más cosas (fibra de coco, perlita, turba, algo de humus…lleva un poco de todo). El problema es que a menudo no es suficiente para las plantas exigentes. La fibra de coco es solo eso: fibra de coco. Retiene mucha humedad y funciona bien, pero yo no me hago con el ladrillo. Normalmente hay que mojar todo para que se deshaga y eso provoca dos cosas: si te pasas de agua se queda un barrizal empapado que no les gusta (hasta que se seca) y encima te puede sobrar tanto que guardarlo es un engorro. Por eso yo prefiero coger de la bolsa el sustrato universal que necesite y complementarlo. 👉🏻 Entre la perlita y vermiculita también hay alguna pequeña diferencia: la vermiculita aporta algo de nutrientes, la perlita no. Dicho esto, yo soy Team perlita (me funciona mejor, pero de nuevo, esto va a gustos). Yo uso esta mezcla para todas las plantas salvo para calatheas (donde no pongo tanta corteza de pino), cactus y suculentas y orquídeas. Otra alternativa a este sustrato sería pon (que es mineral en lugar de orgánico) pero siempre en maceta de autorriego si no quieres volverte loc@!!! Y recuerda: cada clima, cada tipo de maceta, cada casa…tiene sus particularidades. Esta es la fórmula que yo más uso y me funciona estupendamente pero si prefieres adaptarla a lo que a ti te gusta (o a tus preferencias) ¡Seguro que no hay problema! ¿Te quedan dudas? ¡¡Te leo en comentarios!! Y recuerda: 💾 guarda para que no se te olvide. ❤️ like si te ha gustado ✈️ comparte con quien pueda necesitarlo 🙏🏻 comenta si te quedan dudas #sustratos #sustrato #perlita #humusdelombriz #fibradecoco #plantasfacilesdecuidar #plantasdeinterior #plantasbonitas #plantasverdes #plantasdeinterior #plantasdecasa #plantasdecorativas #plantasnaturales #plantastiktok #decorarconplantas #plantascolgantes ♬ Say So (Instrumental Version) [Originally Performed by Doja Cat] - Elliot Van Coup

Según la creadora, estos componentes "absorben el agua de riego y la liberan", lo que ayuda a mantener la humedad sin encharcar el sustrato y reduce el riesgo de problemas en las raíces.

El último paso para un buen drenaje

La receta se completa con una medida de corteza de pino o de coco, cuya función es estructural. "Básicamente es dejar huecos en el sustrato para que drene mejor y esté más suelto", explica. Este último ingrediente favorece la oxigenación del suelo y evita que el sustrato se compacte en exceso con el paso del tiempo.