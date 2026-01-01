Las "bolitas milagro" que arrasan en redes y prometen salvar las plantas del hogar

Un gesto tan simple como añadir unas pequeñas bolitas de arcilla a una maceta se ha convertido en uno de los contenidos más comentados de la jardinería doméstica en TikTok. El motivo es un vídeo publicado por la cuenta @enabrilhojasmil, en el que su autora muestra cómo la arlita, también conocida como leca, puede ayudar a recuperar plantas dañadas y evitar problemas habituales como la pudrición de raíces.

Un vídeo breve con un mensaje claro

El contenido, de apenas medio minuto, comienza con una afirmación directa: "Estas bolitas pueden salvar tus plantas, y tú sin conocerlas". A partir de ahí, la creadora de contenido explica de forma visual y sencilla qué es la arlita y por qué se ha convertido en un aliado habitual en sus cuidados diarios.

👉 Arlita de Amazon

Se trata, según detalla en el vídeo, de "un árido cerámico, súper poroso, ligero y económico" con una característica clave: "absorbe muchísima agua y la libera lentamente". Esa capacidad de retención controlada es lo que la influencer considera fundamental para mejorar la salud de muchas plantas de interior y exterior.

De plantas sin raíces a nuevos brotes

Uno de los momentos más llamativos del vídeo es cuando muestra el antes y el después de una planta que había perdido prácticamente todas sus raíces. "Yo la uso para muchísimas cosas, para recuperar las plantas que han perdido las raíces", explica, mientras enseña imágenes del proceso y el resultado semanas después.

El contenido conecta con una preocupación común entre los aficionados a la jardinería doméstica: cómo salvar plantas en mal estado sin recurrir a técnicas complejas. En este caso, la arlita aparece como un soporte estable que permite mantener la humedad sin encharcar.

Orquídeas, drenaje y protección exterior

La autora del vídeo también destaca su uso como sustrato para orquídeas, una de las plantas más delicadas en cuanto a riego. "No solo les encanta, sino que en leca es mucho más difícil que se pudran", afirma en uno de los fragmentos más compartidos del contenido.

Además, señala otras aplicaciones prácticas: como drenaje en el fondo de la maceta, para evitar la acumulación de agua, o como acolchamiento en plantas de exterior, una técnica que ayuda a proteger el sustrato frente a cambios de temperatura y evaporación excesiva.

Una advertencia clave antes de usarla

Pese al tono divulgativo y cercano, la tiktoker introduce una advertencia importante. "Como contiene sales, conviene lavarlas siempre antes de usar", aclara, subrayando que un mal uso puede ser contraproducente.

@enabrilhojasmil ¿Qué es la leca? ¿Para qué sirve? 🤔 En este vídeo te hablo de algunas de las maravillas que puede hacer por nuestras plantas. Yo cada vez le doy más usos y no puedo estar más feliz (y alguno que me dejo en este vídeo!!) Y como sé que los sustratos a menudo son un dolor de cabeza (cada vez hay más opciones en el mercado) he hecho un taller sobre sustratos que haré tanto ONLINE como PRESENCIAL (si ya no ves plazas presenciales es que se han agotado y sólo quedan online!) Será el próximo 7 de noviembre a las 17 h. Hora y media en la que te enseñaré TODO lo que necesitas saber sobre los sustratos: cuáles debes conocer, cómo se usan, en qué plantas, dónde comprarlos…TODO TODITO!!! Ah! Y a las 19 h daré otro de orquídeas phalaenopsis, también presencial y online, al que aún te puedes apuntar. Además si lo haces online puedes elegir si quieres que te enviemos el material del taller (una orquidea, una maceta de autorriego y leca) o hacerlo sin material!! En el link de mi bio te dejo el link con toda la info y la reserva de plaza de los dos talleres. ¿Te quedan dudas? ¡Te leo en comentarios! #plantasdeinterior #plantasdecorativas #orquideas #plantastiktok #sustratos ♬ Berghain - ROSALÍA & Björk & Yves Tumor

Este tipo de matices ha contribuido a reforzar su credibilidad entre sus seguidores, que valoran la combinación de consejos prácticos y explicaciones sencillas.