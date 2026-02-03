La lista definitiva de frutas para proteger tu salud y tu bolsillo en febrero

Febrero es un mes marcado por la continuidad del invierno, aunque ya deja entrever el cambio de estación. En este período, las frutas de temporada alcanzan uno de sus mejores puntos de consumo, tanto por su frescura como por su aporte nutricional, lo que las convierte en una opción adecuada para la dieta diaria.

Durante febrero, las frutas invernales siguen ocupando un lugar destacado en los mercados. Entre ellas, los cítricos como naranjas, mandarinas, limones y pomelos concentran buena parte del consumo. Su contenido en vitamina C se asocia al mantenimiento del sistema inmunológico durante los meses más fríos del año.

Estas frutas se consumen principalmente en fresco, aunque también son habituales en zumos y preparaciones sencillas, lo que facilita su presencia regular en la alimentación cotidiana.

Las principales frutas de temporada en febrero

Las manzanas y peras continúan siendo dos de las frutas más representativas de febrero. Su aporte de fibra las sitúa entre las opciones más habituales para favorecer una digestión regular. Además, su buena conservación permite que estén disponibles durante gran parte del invierno sin perder sus propiedades.

Ambas frutas destacan también por su versatilidad, ya que pueden consumirse crudas o cocinadas, formando parte de recetas tanto dulces como saladas.

El plátano mantiene su presencia estable durante este mes. Su contenido en potasio y su aporte energético lo convierten en una fruta habitual en desayunos y tentempiés. A ello se suma su fácil consumo, sin necesidad de preparación previa.

El kiwi gana protagonismo en febrero por su alto contenido en vitamina C, incluso superior al de algunas frutas cítricas. También se asocia a la mejora del tránsito intestinal, lo que refuerza su papel dentro de una dieta equilibrada en esta época del año.

La granada, que se encuentra en la recta final de su temporada, sigue presente en los mercados. Su aporte de antioxidantes se vincula a la protección frente a procesos inflamatorios y al cuidado del sistema cardiovascular, manteniendo su interés nutricional durante el invierno.

Ventajas de consumir frutas de temporada

Optar por fruta de temporada implica varias ventajas, entre ellas el mayor sabor y frescura, al recolectarse en su momento óptimo de maduración. Esto influye directamente en la textura y en la calidad del producto.

Además, estas frutas suelen concentrar un mayor contenido de vitaminas y minerales, al reducirse los tiempos de almacenamiento prolongado y los procesos de conservación, lo que permite que mantengan mejor sus propiedades.

El consumo estacional tiene también un efecto directo en el precio, ya que la mayor disponibilidad suele traducirse en costes más accesibles.