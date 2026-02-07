El secreto para que la cera de vela desaparezca de tus prendas

Las manchas de cera de vela en la ropa pueden parecer difíciles de eliminar, pero existen métodos caseros que permiten retirarlas de manera efectiva sin recurrir a productos abrasivos. Además, se pueden aplicar técnicas específicas según el tipo de tejido o si la cera es de color.

El momento en el que actuar sobre la mancha es clave para facilitar la limpieza. Conviene esperar a que la cera se solidifique antes de intentar retirarla, pero no demasiado, ya que cuanto más tiempo permanezca adherida, más difícil será eliminarla. Una forma de acelerar este proceso es colocar una bolsa de plástico con hielo sobre la mancha durante unos minutos.

Una vez endurecida la cera, se puede raspar suavemente con una espátula o el lado romo de un cuchillo para retirar la mayor cantidad posible sin dañar el tejido. Después, se colocan hojas absorbentes a ambos lados de la prenda y se aplica la plancha a temperatura media o baja. El calor hace que las partículas restantes se transfieran al papel. Este método funciona especialmente bien con manchas recientes y simples.

Otras opciones útiles

Si quedan restos, se puede recurrir a agua oxigenada, aplicando solo sobre la mancha y con precaución en ropa de color, o a bicarbonato de sodio. Para este último, se espolvorea sobre la mancha, se deja reposar unas horas, se frota suavemente con un cepillo y se enjuaga. Si es necesario, se repite el procedimiento hasta eliminar la mancha.

Velas de color y prendas delicadas

Cuando la cera contiene colorante, es recomendable evitar el uso de la plancha, ya que el calor puede fijar el pigmento. En estos casos, conviene retirar la mayor cantidad posible de cera sólida y aplicar alcohol metílico para disolver los restos de color. Este método también sirve para eliminar aureolas que queden después de usar la plancha en cera sin color.

Para tejidos sensibles, como la seda, lo más seguro es llevar la prenda a una tintorería. En cualquier caso, es recomendable probar primero los productos en una zona poco visible de la tela para comprobar que no dañan el color ni la textura.