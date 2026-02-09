Lidl desata la locura con sus tulipanes por menos de 2,50€

Cada año, Lidl pone a la venta ramos de tulipanes por 2,49 euros, disponibles en distintos colores. Con un cuidado básico, como cortar los tallos en diagonal y añadir azúcar y cobre al agua, los usuarios pueden prolongar su frescura y disfrutar de las flores varios días más.

Los tulipanes de Lidl aparecen en los pasillos de flores a principios de febrero. Su precio económico y la variedad de colores los convierten en una opción popular para decorar hogares y oficinas. Según los consumidores habituales, los ramos "van a volar", por lo que se recomienda adquirirlos cuanto antes.

El truco para alargar su vida

Para mantener los tulipanes en buen estado, se aconseja cortar los tallos en diagonal, lo que facilita la absorción de agua. Colócalos en un jarrón con agua muy fría, añade una cucharadita de azúcar y una moneda de 5 céntimos, cuyo cobre ayuda a reducir la proliferación de bacterias y prolonga la frescura de las flores.

Para que los tulipanes se mantengan vistosos, es necesario cambiar el agua cada uno o dos días y repetir el proceso de corte y adición de azúcar y cobre. Con este cuidado, los ramos pueden durar varios días, permitiendo disfrutar de su color y decoración durante más tiempo.