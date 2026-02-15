Menú
Las tres señales para detectar una parada cardiorrespiratoria y salvar una vida: qué hacer si alguien se desploma

Iniciar el masaje cardíaco de forma precoz permite mantener la circulación sanguínea hasta que los servicios de emergencia lleguen al lugar del aviso.

Una actuación rápida ante una parada cardiorrespiratoria puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Por ello, los servicios de emergencia insisten en la importancia de saber identificar esta situación crítica y actuar de inmediato mientras llegan los profesionales sanitarios. Cada minuto que pasa sin intervención reduce de forma drástica las posibilidades de supervivencia.

Ante una persona que se desploma, es fundamental no perder tiempo y comprobar tres señales claras. En primer lugar, si la víctima no responde al hablarle ni al sacudirla suavemente. En segundo lugar, si no respira con normalidad, ya sea porque no se mueve el pecho o porque presenta respiraciones extrañas, como jadeos. Por último, la inconsciencia total confirma la gravedad de la situación.

Desde SAMUR-Protección Civil recuerdan que, si se detectan estos signos, hay que llamar de inmediato al 112 y comenzar las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Iniciar las compresiones torácicas de forma precoz mantiene la circulación de la sangre y aumenta las posibilidades de que la persona sobreviva hasta la llegada de los equipos de emergencia.

No hace falta ser sanitario para salvar una vida. Conocer estas señales básicas y atreverse a actuar puede resultar decisivo. En una parada cardiorrespiratoria, las manos de cualquier ciudadano pueden convertirse en la primera y más importante herramienta de auxilio.

