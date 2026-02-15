A menudo, hablar del sueño conlleva hablar de la dualidad: búho o alondra. Los madrugadores aprovechan la energía de la mañana mientras que, para los nocturnos, la noche es su mejor momento.

Sin embargo, un estudio publicado en Nature Communications liderado por la Universidad McGill en Canadá revela que hay cinco tipos de personas diferentes según su manera de dormir. En esta clasificación participaron más de 27.000 personas realizando diferentes pruebas, entre las que se encuentran: cuestionarios, registros médicos, escáneres cerebrales y actitudes físicas.

Los datos aportados al estudio han determinado que múltiples factores influyen, llegando a la conclusión de que adaptar las rutinas de sueño a las características individuales sería el modelo ideal para obtener el máximo beneficio en el estado de salud. Sin embargo, los investigadores han logrado catalogar la muestra poblacional obtenida del estudio en cinco grandes grupos.

Los cinco tipos

El primer grupo denominado búho nocturno 1 se caracterizaría por tener dificultad para regular las emociones, conducir a alta velocidad, consumir alcohol y tabaco y hacer uso frecuente del teléfono móvil. Todo ello da como resultado un horario de sueño tardío.

El segundo grupo búho nocturno 2 se caracteriza por la utilización de videojuegos y pantallas en general, poca o nula práctica deportiva y menor renta per cápita. El resultado de estas actividades estaría relacionado con horarios tardíos tanto a la hora de acostarse como de levantarse.

El búho nocturno 3 se asocia a las enfermedades cardiovasculares, calvicie, alcoholismo, tabaquismo y depresión, y también compartiría horario con los anteriores.

En el otro espectro encontramos al madrugador 1 que apenas consume alcohol o drogas, con pocos problemas físicos o mentales. El madrugador 2 tiene problemas depresivos y hormonales y está relacionado con el sesgo femenino.

Las conclusiones del estudio llevan a que los nocturnos no son los únicos a los que se asocian problemas de salud y existe una compleja relación entre modo de vida, factores genéticos y rutinas de sueño. No obstante, recomiendan dormir entre seis y nueve horas, aprovechar los ritmos circadianos y adaptar el sueño a las necesidades individuales.