Trucos infalibles para que las flores de San Valentín duren semanas

La llegada de San Valentín trae consigo un gran volumen de flores a nuestras casas. En concreto, el sector prevé vender 800 flores por cada floristería. Las flores frescas y naturales son un regalo precioso y perfecto para esta temporada. Además, el hecho de tener un detalle bonito con alguien querido ofrece sensación de bienestar; como dice el proverbio chino "quien regala flores deja parte de la esencia en su mano". Pero lo ideal es conservar dicho regalo el máximo tiempo posible para que su frescura y belleza mantengan su atractivo.

Hay que tener en cuenta que las flores cortadas son un producto perecedero que al separarlas de la planta imposibilita la llegada de alimentos y con ello, poco a poco, los tallos se marchitan. Pero se puede ralentizar este proceso con pequeños trucos.

Existen métodos populares poco probados de introducir aspirinas o monedas en el agua para ofrecer nutrientes. Lo cierto es que los cuidados deben darse desde el inicio y no requieren conocimientos especializados ni materiales sofisticados.

Cuidados básicos

Comenzar por quitar el papel decorativo es vital para que las flores puedan obtener la luz y una ventilación adecuada. Cortar el tallo unos 2 centímetros permitirá absorber el agua con una mayor capacidad. Si el tallo de flor es rígido como el de las rosas se debe aplicar un corte en diagonal, si por el contrario son tallos huecos como las dalias el corte debe ser transversal.

Otro factor importante es el recipiente. Un jarrón de cristal con renovación del agua tibia diariamente ofrecerá mayor vigor a nuestras flores. Hay que tener especial cuidado de no sumergir los pétalos y de retirarlos cuando lleguen al agua para mantener a raya las bacterias. Por último, elegir un lugar iluminado, fresco y con ventilación frenará el proceso de envejecimiento de las flores, evitando que el lugar elegido reciba luz directa del sol.

Aportar más nutrientes

Además de los cuidados básicos, si incluimos un aporte extra de nutrientes los ramos pueden llegar a alcanzar una longevidad de semanas. Y es que el aporte de nutrientes es básico, pero no todos los métodos son válidos.

Un conocido bactericida es el vinagre. Dos cucharadas de vinagre blanco por litro de agua bastarán para mantener la belleza del ramo. Dos cucharadas de azúcar al cambiar el agua darán vigor a las flores.

La alternativa a los procesos de conservación es dejar secar tus flores en un lugar seco y oscuro para después barnizarlas ligeramente. Las flores secas tienen una longevidad de unos dos años y ofrecen un bonito aporte ornamental.