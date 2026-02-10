San Valentín, una máquina de hacer dinero

Enamorarse es una de las emociones más intensas que puede experimentar el ser humano. Cierto es que no siempre es placentera ni racional, pero sí profundamente poderosa. Cada febrero, el mito de Cupido regresa envuelto en escaparates rojos, corazones y campañas que recuerdan si hay —o hubo— amor en nuestra vida. Ese bombardeo publicitario constante ha transformado la fecha de San Valentín en algo más que un día: una auténtica "semana del amor", un paréntesis de siete días que el consumo capitalista dedica a un sentimiento universal.

Celebramos San Valentín por la combinación de una necesidad humana básica de conexión emocional, tradiciones históricas y un marketing sofisticado que asocia el amor con el acto de comprar. Las marcas aprovechan esa universalidad del sentimiento para activar emociones profundas, impulsar decisiones de compra y fidelizar consumidores. No se venden solo objetos, sino símbolos, experiencias y validación afectiva.

La ciencia del neuromarketing emocional

El marketing de San Valentín funciona porque apela directamente a la emoción. Desde el neuromarketing, se sabe que vincular un regalo con una expresión de amor desplaza la compra del terreno racional al impulsivo. Perfumes, joyas o cenas románticas se presentan como atajos emocionales para decir "te quiero". Estas campañas se apoyan en verdades interiorizadas sobre el amor, el desamor, la amistad o el deseo, lo que hace que el mensaje sea especialmente eficaz y difícil de ignorar.

¿Por qué nos empeñamos en celebrarlo? San Valentín ofrece una excusa socialmente aceptada para expresar afecto y reconectar con los demás. Su alcance es transversal: parejas, amigos, familia e incluso mascotas tienen cabida en una celebración que el marketing moderno ha ampliado más allá del amor romántico. Hoy también se habla de amor propio y de amistad, ampliando el mercado y diversificando los mensajes sin perder la carga emocional original.

El marketing detrás del amor

Lo que comenzó como una tradición con raíces históricas fue moldeado durante siglos por la literatura y, más tarde, por campañas publicitarias masivas. El relato del obispo Valentín, que casaba parejas en secreto desafiando al emperador Claudio II y fue ejecutado el 14 de febrero del año 269, aportó la épica necesaria. En México, la festividad se fusionó además con celebraciones prehispánicas dedicadas a Xochiquetzal, diosa del amor y la fertilidad, y fue reforzada a comienzos del siglo XX por empresarios y medios de comunicación.

El amor como producto

Con el tiempo, San Valentín se consolidó como un negocio redondo. Según datos de la Condusef, el 46% de los mexicanos que celebran la fecha gasta entre 900 y 1.500 pesos. En Estados Unidos, el gasto medio ronda los 137 dólares por persona. Entre ambos países, el impacto económico alcanza cerca de 20.000 millones de dólares en un solo día, situando la fecha como la tercera en importancia en gasto de consumo, solo por detrás de Navidad y Reyes. Sectores como la joyería o las flores concentran buena parte de sus ingresos anuales en el mes de febrero.

Marketing ingenioso para corazones cautivados

Las marcas afinan cada año sus estrategias para recuperarse tras la "cuesta de enero". Algunas campañas apuestan por la utilidad emocional, como el servicio de Uber que permite enviar flores a través de un conductor. Otras buscan la participación, como una empresa británica de tarjetas que invita a responder encuestas sobre el amor y comparte las respuestas en redes sociales. El objetivo es el mismo: generar vínculo y conversación.

El cerebro, la presión social y el algoritmo

Desde la neurociencia, el enamoramiento activa dopamina, oxitocina y norepinefrina. El marketing aprovecha el llamado "efecto halo", asociando productos a ese estado químico. A esto se suma la presión de la prueba social: en la era de Instagram y TikTok, no celebrar puede interpretarse como un fracaso relacional. El miedo a quedarse fuera empuja a consumir para comunicar que "todo va bien".

En 2026, el Big Data permite una segmentación emocional extrema. A los solteros se les vende autocuidado; a las parejas, experiencias exclusivas. El mensaje llega ajustado a la vulnerabilidad concreta de cada perfil, haciendo casi imposible ignorar la fecha.

Entender por qué celebramos San Valentín devuelve parte del control. La ciencia muestra que las experiencias generan una felicidad más duradera que los objetos materiales. Al final, insistimos en celebrarlo porque somos animales sociales programados para buscar conexión. El marketing solo ha aprendido a ponerle un código de barras a ese impulso biológico.