Los errores habituales de los pasajeros al tomar un avión que retrasan y ponen en riesgo el vuelo

Tomar un avión se ha convertido en un proceso habitual que millones de personas utilizan para desplazarse en todo el mundo. Ya sea por motivos laborales o turísticos, el avión es el transporte preferido para los pasajeros. Tanto la tripulación como los pasajeros a bordo deben cumplir una serie de normas que suelen describirse en folletos, megafonía y por los auxiliares de vuelo. No obstante, muchas de esas normas bien por desconocimiento o por falta de atención no se cumplen en su totalidad.

Los profesionales hablan

Los auxiliares de vuelo han puesto de manifiesto varias de estas malas prácticas que los pasajeros frecuentemente cometen. Según explican, un error común es utilizar el compartimento superior de cabina para llenarlo de objetos personales, mochilas y bolsos pequeños. Indican que el fin de este compartimento es albergar el equipaje voluminoso; de no realizarse así, se llena con rapidez obligando a reubicar el equipaje e incluso a provocar demoras con el traslado de maletas a la bodega. El espacio recomendado para objetos pequeños es debajo del asiento delantero, salvo en aquellos pasillos destinados a salidas de emergencia, por razones de seguridad.

No bajar la guardia

Otro de los errores comunes es levantarse del asiento antes de que se apague la señal del cinturón de seguridad en los aterrizajes. A menudo, el avión aún permanece en pista y debe realizar la travesía hasta llegar al punto indicado y detenerse por completo cuando muchos pasajeros se levantan de su asiento. Incluso algunos, apurados por las prisas, abren los compartimentos superiores con el riesgo de caída tanto del equipaje como de los pasajeros.

El personal garantiza un vuelo seguro y eficiente siempre que se sigan las recomendaciones y se atienda a las pautas de distribución de equipaje y a una actitud calmada y responsable.