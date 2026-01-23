Aitana se sincera sobre su miedo a volar mientras presenta un avión con su nombre

El 2026 no podía haber arrancado mejor para Aitana. Feliz junto al youtuber Plex y volcada en los preparativos de la gira mundial con la que llevará por distintos países los temas de su último disco, Cuarto azul, la cantante suma ahora un nuevo logro a su trayectoria profesional. La aerolínea Air Europa ha querido rendir homenaje a su éxito poniendo su nombre a uno de sus aviones.

La artista presentó la aeronave en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), que estos días se celebra en Madrid. Para la ocasión, Aitana apostó por un elegante total look negro, con una cazadora de cuero tipo peplum. Durante el acto, quiso tener unas palabras para las víctimas del trágico accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba).

"Antes de nada, quería decir que está siendo una semana complicada para la industria del transporte en general. Quería mandar mi más sentido pésame a todas las familias afectadas por lo ocurrido en Adamuz, así como por lo sucedido en Rodalies, en Barcelona, donde ha fallecido el maquinista Fernando Huerta. Están siendo demasiadas noticias muy tristes", expresó ante la atenta mirada del público y los medios.

Tras estas palabras, la cantante dio paso al tono más celebratorio del evento: "Hoy también es un día especial por todo lo que hemos creado Air Europa, mi discográfica y yo. Tener un avión con mi nombre es algo muy fuerte para mí". Aitana aprovechó además para sincerarse y confesar su miedo a volar, un temor que lleva tiempo trabajando en terapia debido a las exigencias de su profesión y a su pasión por viajar.

"Que algo que me da miedo lleve mi nombre es como un 'venga, tú puedes'. Ojalá todo el mundo pudiera tener algo así. Me siento muy afortunada", reconoció emocionada, agradeciendo a la aerolínea que hubiera pensado en ella "para algo tan bonito".

Al término del acto, la expectación mediática era máxima ante la posibilidad de que Aitana hablase sobre su relación con Plex, su próxima gira mundial o los rumores sobre un cambio de asistente personal para impulsar su carrera internacional. Sin embargo, la cantante optó por no hacer declaraciones y abandonó IFEMA escoltada por su equipo de seguridad, sin responder a las preguntas de la prensa.